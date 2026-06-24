Η Γαλλία σε κλοιό ακραίου καύσωνα: Ξεπέρασε τους 44 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη μητροπολιτική Γαλλία από τη 17η Ιουνίου οδήγησε τον υδράργυρο στους 40 βαθμούς Κελσίου ή υψηλότερα σε περισσότερα από 50 διαμερίσματα, ιδίως στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων βάσει δεδομένων της Météo-France, έως την 23η Ιουνίου.

Εκ των 1.000 μετεωρολογικών σταθμών που είναι ενεργοί αυτήν τη στιγμή και είχαν εγκατασταθεί πριν από τον καύσωνα το καλοκαίρι του 2003, οι 278 σταθμοί σε 54 διαμερίσματα κατέγραψαν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου ή περισσότερο. Την Τρίτη 23 Ιουνίου, η δεύτερη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από την έναρξη των μετρήσεων το 1947, 254 σταθμοί είχαν μετρήσει αυτά τα επίπεδα ζέστης.

Η μέγιστη θερμοκρασία σε αυτό το σύνολο των σταθμών καταγράφηκε στο Μπορντό (σταθμός Πολέν), με 44,6 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Ο υδράργυρος σε αυτήν την πόλη είχε ήδη υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα (43,3°C) και την Κυριακή (41,6°C).

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Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που ξεπεράστηκε αυτό το όριο πολλές φορές εδώ και μία εβδομάδα. Εξήντα πέντε σταθμοί κατέγραψαν αυτές τις θερμοκρασίες τουλάχιστον τρεις φορές, μεταξύ άλλων στο Τορτεζέ (Αλιέ) και Μονμοριγιόν (Βιεν) τέσσερις φορές.

Πριν από αυτήν την εβδομάδα, το προηγούμενο ρεκόρ της μέσης θερμοκρασίας σε εθνικό επίπεδο, όπως μετρήθηκε από τον εθνικό θερμικό δείκτη, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα τον Ιούλιο του 2019.

Κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου έξι ημερών, 284 σταθμοί εκ των 1.000 που αναλύθηκαν είχαν φθάσει τουλάχιστον μία φορά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μονάχα 23 σταθμοί είχαν γνωρίσει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, σχεδόν τρεις φορές λιγότερες από ό,τι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος επεισοδίου.

Ο καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία εδώ και μία εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40-42 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

«Η Ευρώπη θα βιώσει και άλλους καύσωνες στο μέλλον»

Η Ευρώπη «αναπόφευκτα» θα βιώσει στο μέλλον και άλλα επεισόδια ακραίας ζέστης, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), Τζιμ Σκέα, υπογραμμίζοντας ότι η υπερθέρμανση σήμερα σε ορισμένες περιοχές ή στους ωκεανούς υπερβαίνει τις προβλέψεις των επιστημόνων.

«Αναπόφευκτα, θα βιώσουμε περισσότερα απ’ όσα ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες» στην Ευρώπη, είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το κλίμα που εργάζονται για λογαριασμό του ΟΗΕ.

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«Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά τις πιο ζεστές ημέρες είναι υψηλότερη, κατά 50% έως και 100%, από την αύξηση που καταγράφεται τις ημέρες με μέση θερμοκρασία. Επομένως, αν η θερμοκρασία στον πλανήτη αυξηθεί κατά 2 βαθμούς Κελσίου, η θερμότερη ημέρα της χρονιάς θα μπορούσε να είναι κατά 3 έως και 3,5°C πιο ζεστή», εξήγησε.

Η δυτική Ευρώπη βιώνει αυτήν την περίοδο έναν καύσωνα και θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ισπανία… Τουλάχιστον 94 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βίωσαν σήμερα, έστω και για λίγο, θερμοκρασία άνω των 35°C, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι περισσότεροι από αυτούς, στη Γαλλία και την Ισπανία.

«Είναι αυτό που προβλέπαμε εδώ και καιρό»

Αυτός ο καύσωνας στην Ευρώπη είναι «ακριβώς αυτό που προβλέπαμε εδώ και καιρό», είπε ο Τζιμ Σκέα.

«Τα μηνύματα που λαμβάνω από τους ερευνητές των φυσικών επιστημών υποδεικνύουν ότι αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα όρια του εύρους των πιθανοτήτων» που είχε προβλέψει η IPCC, συνέχισε ο καθηγητής, που είναι ειδικός σε θέματα βιώσιμης ενέργειας. «Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια σημαντική απόκλιση: ορισμένα πράγματα που παρατηρούμε σε περιφερειακή κλίμακα, καθώς και ορισμένοι ωκεάνιοι δείκτες –όχι τόσο οι ατμοσφαιρικοί– δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το εύρος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο κλιματολόγος Ρομπέρ Βοτάρ (Robert Vautard), διευθυντής ερευνών στο CNRS και συμπρόεδρος μιας ομάδας εργασίας της IPCC, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν με ακρίβεια την εξέλιξη των μέσων θερμοκρασιών, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

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«Εκεί που τα πράγματα περιπλέκονται είναι με τα ακραία φαινόμενα καύσωνα», τονίζει ο ίδιος: «Οι εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη είναι πάρα πολύ έντονες, από τις πιο έντονες στον κόσμο, και ξεπερνούν τις περιφερειακές προβλέψεις».

«Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες ως προς την ερμηνεία αυτού του φαινομένου», το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες, ή σε φαινόμενα όπως είναι η εξασθένηση του αεροχειμάρρου, το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας ή η μείωση των ρυπογόνων αερολυμάτων, σημειώνει.

«Πρέπει να καταρρίψουμε κάπως μια ιδέα που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει θεωρίες αμφισβήτησης: η εξέλιξη των ακραίων κλιματικών φαινομένων προβλέπεται από τα μοντέλα. Υπάρχουν όμως περιφερειακές διαφορές: σε ορισμένες περιοχές οι προβλέψεις είναι ελαφρώς υπερβολικές, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Ευρώπη, είναι ελαφρώς υποτονικές», επιμένει ο ίδιος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.