Η Γαλλία βυθίζεται στην κρίση: Σε εξέλιξη η ψηφορορία - Τι θα γίνει αν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού

Σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, αντιμετωπίζει μια επικείμενη ήττα στην ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης που ο ίδιος ζήτησε, εξέλιξη που απειλεί να βυθίσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε βαθύτερη κρίση.

Μιλώντας ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης λίγο πριν την ψηφοφορία, ο Μπαϊρού προειδοποίησε τους βουλευτές πως τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας θέτουν σε κίνδυνο την «ίδια την επιβίωσή της», τονίζοντας ότι όποια κυβέρνηση κι αν τον διαδεχθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τα ίδια ακριβώς προβλήματα.

«Έχετε τη δύναμη να ρίξετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να σβήσετε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα παραμείνει αδυσώπητη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, και το βάρος του χρέους, ήδη αφόρητο, θα γίνει ακόμη βαρύτερο και πιο δαπανηρό», είπε χαρακτηριστικά ο Μπαϊρού, αναφερόμενος στην οξεία πίεση που δέχεται η χώρα να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά της. Το περσινό έλλειμμα ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο 3% της ΕΕ, ενώ το δημόσιο χρέος έφτασε το 113,9% του ΑΕΠ.

Αναφερόμενος στην ένταση της πολιτικής ζωής, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τα «μηνύματα που όλοι λαμβάνουμε, λεπτό προς λεπτό», από ανθρώπους που είναι «βαθιά πληγωμένοι από τη βία της ρητορικής». Κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύω ότι αν μπορέσουμε, μέσω της συμπεριφοράς μας, να συμβάλουμε στην απομάκρυνση από αυτή την εικόνα βίας και περιφρόνησης, θα προσφέρουμε μια μεγάλη υπηρεσία στη δημοκρατία που όλοι ισχυριζόμαστε ότι υπερασπιζόμαστε».

Η επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Μπαϊρού απειλεί να οξύνει τα προβλήματα της Γαλλίας σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, η οποία αναζητά ενότητα απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σε μια ολοένα και πιο ισχυρή Κίνα, αλλά και στις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πολιτικός αναβρασμός στη Γαλλία θέτει επίσης σε κίνδυνο την ικανότητα της χώρας να συγκρατήσει το χρέος της, με τον κίνδυνο νέων υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής της ικανότητας να διαγράφεται στον ορίζοντα.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 18:50 (ώρα Γαλλίας).