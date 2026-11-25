Μια γαλοπούλα που αποφάσισε να πάρει την τύχη της στα χέρια της, μια πρώτη κυρία που άκουσε δημόσια τα εγκώμια του συζύγου της και ένας Ντόναλντ Τραμπ που βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για όλα, από τις εκλογές μέχρι τον πόλεμο με το Ιράν.

Η φετινή τελετή απονομής χάριτος στις γαλοπούλες στον Λευκό Οίκο είχε απρόοπτα, χιούμορ και αρκετές πολιτικές αναφορές, με τη «Feathers» να κλέβει τελικά την παράσταση.

Η γαλοπούλα που το έσκασε πριν από τη χάρη του Τραμπ

Το πιο απρόσμενο στιγμιότυπο της εκδήλωσης είχε πρωταγωνίστρια τη «Feathers», μία από τις δύο γαλοπούλες που είχαν επιλεγεί για την παραδοσιακή τελετή ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Το πτηνό φέρεται να ξέφυγε και να κατευθύνθηκε προς τους θάμνους, λίγο πριν από την εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου. Έτσι, όταν έφτασε η ώρα της τελετής, ο Τραμπ βρέθηκε να αναζητά τη μία από τις δύο επίτιμες προσκεκλημένες.

«Πού είναι η Feathers;», αναρωτήθηκε, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι παρευρισκόμενοι ενημέρωσαν ότι η γαλοπούλα βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί ότι είχε τρέξει στους θάμνους.

«Θα δώσουμε χάρη και στη Feathers», σχολίασε, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την απουσία της.

Η δεύτερη γαλοπούλα, η «Freedom», παρέμεινε στη θέση της κι έγινε αποδέκτης της προεδρικής χάριτος. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι και τα δύο πτηνά θα γλιτώσουν από το εορταστικό τραπέζι.

Η «Feathers» μπορεί να μην εμφανίστηκε στην επίσημη στιγμή της απονομής, αλλά κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της ημέρας, με την ιστορία της να κάνει τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Τα εγκώμια του Τραμπ στη Μελάνια

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου βρισκόταν η Μελάνια Τραμπ, η οποία παρακολούθησε την εκδήλωση μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, και άλλους προσκεκλημένους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, φρόντισε να της αφιερώσει ιδιαίτερα θερμά λόγια, αναφερόμενος στη συμβολή της στις προσπάθειες για την κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε στη σύζυγό του ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη προσωρινής ειρήνης και μιας σύντομης εκεχειρίας. «Έκανες φανταστική δουλειά. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου», της είπε δημόσια, προτού την καλέσει να συμμετάσχει στην απονομή χάριτος.

Η αναφορά στη Μελάνια έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην εκδήλωση, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη προσφέρει αρκετά απρόοπτα.

Από τις γαλοπούλες στις εκλογές και τον πόλεμο με το Ιράν

Η τελετή, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στις γαλοπούλες και στις οικογενειακές φιλοφρονήσεις.

Ο Τραμπ αξιοποίησε την παρουσία των προσκεκλημένων για να αναφερθεί και στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Απευθυνόμενος στους αγρότες από τη Δυτική Βιρτζίνια που εκτρέφουν τα δύο πτηνά, υπενθύμισε ότι είχε κερδίσει την πολιτεία με διαφορά 45 ποσοστιαίων μονάδων. «Δεν ξέρω τι στο διάολο συνέβη σε αυτές τις τελευταίες εκλογές. Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, βρήκε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τις παρεμβάσεις και τις κατασκευαστικές εργασίες στον Λευκό Οίκο, ανακοινώνοντας ότι η επόμενη τελετή απονομής χάριτος θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η τύχη των δύο πτηνών μετά την προεδρική χάρη

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι δύο γαλοπούλες που έγιναν οι πρωταγωνίστριες της ημέρας, προέρχονται από τη φάρμα Deans Gap στη Δυτική Βιρτζίνια και είναι περίπου τεσσάρων μηνών.

Τα ονόματά τους επιλέχθηκαν μέσω δημόσιας ψηφοφορίας, ενώ οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και ποια από τις δύο θα λάμβανε την επίσημη χάρη.

Η Freedom επικράτησε στην ψηφοφορία, ωστόσο η προεδρική απόφαση κάλυψε τελικά και τις δύο.

Μετά την τελετή, οι γαλοπούλες θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, όπου θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μακριά από το τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η παράδοση έχει τις ρίζες της στο 1947, όταν άρχισαν να προσφέρονται γαλοπούλες στον Αμερικανό πρόεδρο ενόψει της γιορτής. Η επίσημη τελετή απονομής χάριτος καθιερώθηκε το 1989, επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Φέτος, πάντως, η Feathers φρόντισε να προσθέσει τη δική της απρόβλεπτη πινελιά σε μια παράδοση σχεδόν οκτώ δεκαετιών.

Trump takes time during the annual White House turkey pardon to say that his ballroom was in perfect proportion with the White House. If you take a look at a picture, it's much bigger than the White House. It's terrible.#Trump #ballroom #WhiteHouse #turkeypardon pic.twitter.com/hELWaGRhy4 — PaidProtester (@paidprotestr) November 24, 2026

Πηγή: nypost