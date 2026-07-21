Η Γάζα «στο πόδι» για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ - Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν στα συντρίμμια

Η νίκη της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο γιορτάστηκε στους δρόμους της Γάζας, όπου η υποστήριξη από την Ισπανία στα δικαιώματα των Παλαιστινίων και η στήριξη του Ισραήλ στην ομάδα της Αργεντινής μετέτρεψαν τον διαγωνισμό σε κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση.



Συγκεντρωμένοι σε καφετέριες και υπαίθριες προβολές, οι Παλαιστίνιοι αψήφησαν τον κίνδυνο ισραηλινών επιθέσεων για να επευφημήσουν μια ομάδα που είχαν αγαπήσει, γράφει ο Guardian.



Πολλοί, κυματίζοντας ισπανικές σημαίες, απέτισαν φόρο τιμής στον έφηβο αστέρα Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έφερε μια παλαιστινιακή σημαία στους εορτασμούς για τη νίκη της Μπαρτσελόνα στη La Liga τον Μάιο.



«Όποιος υψώνει την παλαιστινιακή σημαία αξίζει να υψώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε η ομάδα ποδοσφαίρου ατόμων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό «Γάζα αλ-Ιράντα» σε ένα βίντεο προς την ισπανική ομάδα πριν τον αγώνα.



Ο 40χρονος Σαάντι αλ-Μασρί, αρχηγός της ομάδας, παρακολούθησε τον αγώνα με φίλους σε ένα καφενείο. «Υποστηρίζω την Ισπανία επειδή την θεωρούμε χώρα που στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού αγώνα και υποστηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», είπε.



Η σημαία... του Γιαμάλ

Η Ισπανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο έντονων επικριτών στην Ευρώπη, όσον αφορά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Πιέζει για πιο αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής μιας ευρείας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Όταν ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιτέθηκε στον Γιαμάλ επειδή ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία, κατηγορώντας τον για «υποκίνηση μίσους», ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, έσπευσε να υπερασπιστεί τον νεαρό ποδοσφαιριστή. «Ο Λαμίν απλώς εξέφρασε την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη που νιώθουν εκατομμύρια από εμάς στην Ισπανία. Ένας ακόμη λόγος να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η ισραηλινή υποστήριξη προς την Αργεντινή εκφράστηκε από τον ίδιο των Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον ακροδεξιό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι και δημοσίευσε ένα μήνυμα καλής τύχης για την ομάδα πριν από τον τελικό.



Η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη απάντησε με μια φωτογραφία της ισπανικής ομάδας, με τον τίτλο «παγκόσμιοι πρωταθλητές».

«Έκλαιγα από χαρά»

Ακόμη και οι φανατικοί οπαδοί στη Γάζα δυσκολεύτηκαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι περισσότεροι από τους 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους στην περιοχή ζουν σε καταυλισμούς με σκηνές με ελάχιστη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα ή σύνδεση στο διαδίκτυο.



Η 23χρονη Αρκάν αλ-Βαλάιντα πήγαινε κάθε πρωί σε ίντερνετ καφέ για να δει τα καλύτερα στιγμιότυπα των αγώνων κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αναζητώντας σύντομα βίντεο στο TikTok ή στις επίσημες σελίδες της FIFA στο YouTube και στο Instagram.



Όταν έμαθε τη Δευτέρα ότι η Ισπανία είχε κερδίσει συγκινήθηκε βαθιά. «Ειλικρινά, ένιωσα ότι θα έκλαιγα από χαρά», είπε. «Θεωρούμε την υποστήριξή τους ως ένδειξη ανθρωπιάς».



Ο Αλ-Μάσρι παρακολούθησε τον αγώνα σε ένα καφέ, γεμάτο από κόσμο. «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι όταν το τελικό σφύριγμα επιβεβαίωσε τη νίκη της Ισπανίας», είπε, αλλά ο φόβος για ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμαινε ότι δεν έγιναν πάρτι αργά το βράδυ.



Στις αρχές Ιουλίου, μια ισραηλινή βόμβα σκότωσε τον Μοχάμεντ αλ-Βαχίντι, έναν Παλαιστίνιο εργαζόμενο σε ανθρωπιστική οργάνωση που διοργάνωνε προβολές αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γάζα.



Η αεροπορική επιδρομή, που έλαβε χώρα λίγο πριν τον αγώνα μεταξύ Αιγύπτου και Αργεντινής, σκότωσε επίσης δύο αδελφούς ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, καθώς και έναν ακόμα άνδρα. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση, αλλά δήλωσε ότι δεν είχε ως στόχο τον αλ-Βαχίντι.

