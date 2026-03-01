Η απόφαση της Apple να διακόψει την παραγωγή του iPod το 2022 μπορεί να έκλεισε έναν ιστορικό κύκλο για τη φορητή μουσική, ωστόσο η αγορά δείχνει ότι η συσκευή όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά επιστρέφει δυναμικά ιδίως στις νεότερες ηλικίες που αναζητούν μια πιο «καθαρή» εμπειρία ακρόασης.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Axios, οι αναζητήσεις στο eBay για το iPod Classic αυξήθηκαν κατά 25% και για το iPod Nano κατά 20% το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Την ίδια στιγμή, το Google Trends κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο στο ενδιαφέρον για τους όρους Original iPod και iPod Nano μέσα στο 2025.

Unsplash

Έρευνα της Emily White, αποτυπώνει τη στροφή της νεότερης γενιάς: το 32% όσων δηλώνουν υπέρ της επιστροφής του iPod ανήκουν στη Gen Z. Επιπλέον, το 26% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί πλέον MP3 player αντί για υπηρεσίες streaming, ενώ το 39% έχει προχωρήσει σε τροποποίηση, επισκευή ή ανακαίνιση της συσκευής του, ενισχύοντας την τάση της «επιστροφής στο αναλογικό».

Unsplash

Γιατί επιστρέφει το iPod

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του charlotteobserver.com, ο κοινός παρονομαστής πίσω από την αναβίωση είναι η κόπωση από την αδιάκοπη ψηφιακή συνδεσιμότητα. Για πολλούς χρήστες, το iPod συμβολίζει την ακρόαση χωρίς παρεμβολές: χωρίς διαφημίσεις, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς Wi-Fi και χωρίς αλγοριθμικές παρεμβάσεις.

Σε μια καθημερινότητα όπου η αλλαγή ενός τραγουδιού στο κινητό μπορεί να εξελιχθεί σε ατελείωτο σκρολάρισμα, η απλότητα μετατρέπεται σε ζητούμενο. Για μαθητές και φοιτητές, μάλιστα, το iPod λειτουργεί και ως πρακτική λύση απέναντι στους περιορισμούς χρήσης smartphone σε σχολικά περιβάλλοντα.

Unsplash

Παράλληλα, η συναισθηματική φόρτιση παίζει καθοριστικό ρόλο. Για πολλούς, το iPod συνδέεται με προσωπικές αναμνήσεις: το πρώτο άλμπουμ που αγόρασαν, τις διαδρομές προς το σχολείο, τη διαδικασία φόρτωσης νέων τραγουδιών. Πρόκειται για μια εμπειρία που υπερβαίνει την απλή κατανάλωση μουσικής.

Η φωνή των χρηστών

Στην πλατφόρμα του TikTok, πληθαίνουν τα βίντεο χρηστών που δηλώνουν ότι ακυρώνουν συνδρομές streaming για να επενδύσουν σε παλαιότερα iPod. Ορισμένοι μάλιστα καλούν ανοιχτά την Apple να «φέρει πίσω το iPod», χαρακτηρίζοντάς το ως «τη σπουδαιότερη δημιουργία της».

Η Katherine Esters δήλωσε στο Axios ότι αγόρασε ένα κλασικό iPod έναντι 100 δολαρίων μέσω eBay, επιδιώκοντας –όπως είπε– να «απεξαρτηθεί» από τη συνεχή χρήση του κινητού της. «Θέλω να βγω μια βόλτα και να ακούσω μουσική χωρίς 20 ειδοποιήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Natalie Constantine, η οποία έλαβε ως δώρο ένα iPod Nano τα περασμένα Χριστούγεννα, συνέδεσε την τάση με το ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας που βιώνει η Gen Z. Όπως υπογράμμισε, η επιστροφή σε γνώριμα αντικείμενα του παρελθόντος λειτουργεί ως πηγή παρηγοριάς και σταθερότητας.

Η τάση friction-maxxing

Η αναβίωση του iPod εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό ρεύμα, γνωστό ως friction-maxxing. Ο όρος αποδίδεται στην Kathryn Jezer-Morton του The Cut και περιγράφει την εκούσια προσθήκη τριβής και αργών, αναλογικών διαδικασιών στην καθημερινότητα, ως αντίβαρο στην ψηφιακή υπερβολή.

Η χειροκίνητη μεταφορά τραγουδιών, η οργάνωση προσωπικής μουσικής βιβλιοθήκης και η πλοήγηση μέσω του κλασικού click wheel αποτελούν συνειδητές επιλογές που αντιστρατεύονται την αυτοματοποιημένη, αλγοριθμική εμπειρία του streaming.

Από την επανάσταση στην αναβίωση

Το πρώτο iPod κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου 2001, φέρνοντας επανάσταση στη φορητή μουσική: δυνατότητα αποθήκευσης 1.000 τραγουδιών και αυτονομία 10 ωρών σε μια συσκευή μόλις 6,5 ουγγιών. Με τα χρόνια, η Apple διεύρυνε τη γκάμα με τα iPod Classic, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Mini και iPod Touch.

Η τελευταία ανανέωση ήρθε το 2019, ενώ το iPod Touch 7ης γενιάς αποτέλεσε το τελευταίο μοντέλο που διατέθηκε στην αγορά, πριν διακοπεί οριστικά στις 10 Μαΐου 2022.

Σήμερα, ο ρόλος του iPod έχει ενσωματωθεί στο οικοσύστημα της Apple μέσω υπηρεσιών όπως το Apple Music, που λειτουργεί σε συσκευές όπως το iPhone και το iPad. Ωστόσο, παρά τη νοσταλγική επιστροφή της συσκευής, το streaming παραμένει κυρίαρχο: σύμφωνα με τη Luminate, τα on-demand audio streams στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1,4 τρισεκατομμύρια το 2025, από 1,3 τρισεκατομμύρια το 2024.