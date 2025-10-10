Η Gen Z μπροστά σε εργασιακό αδιέξοδο - Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις θέσεις των νέων

Πριν καλά καλά μπουν στην αγορά εργασίας, οι νέοι φαίνεται πως καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα την ίδια ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη διεισδύει με ταχύτατους ρυθμούς σε θέσεις δουλειάς που προορίζονται για όσους ξεκινούν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Σύμφωνα με έκθεση του Βρετανικού Ινστιτούτου Προτύπων (BSI), εργοδότες φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα σε αυτόματες λειτουργίες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων, γεγονός που τους επιτρέψουν να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων, αντί να εκπαιδεύουν τα νεότερα μέλη του προσωπικού.

Μείωση των εργαζομένων - Πρώτη σκέψη να καλύψει το ΑΙ θέσεις εργασίας

Το 41%, περίπου τέσσερις στους δέκα, των εργοδοτών δήλωσαν ότι το AI τους επιτρέπει να μειώσουν αισθητά τον αριθμό των εργαζομένων, με την έρευνα να αναλύει δεδομένα από εφτά χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Σχεδόν το ένα τρίτο, το 31%, των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η επιχείρησή τους, αρχικά εξετάζει την επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης πριν στραφεί στο ενδεχόμενο πρόσληψης ενός εργαζομένου για μια συγκεκριμένη θέση. Όλα αυτά την ίδια ώρα που δύο τους πέντε αναμένουν πως εντός πέντε ετών, αυτή η συνθήκη θα γίνεται όλο και πιο συχνά, όπως αναλύεται σε δημοσίευμα του Guardian.

Unsplash

Οι δυσκολίες των νέων για ένταξη στην αγορά εργασίας

Τα παραπάνω αποτελούν μια ένδειξη των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην Gen Ζ (σ.σ. που γεννήθηκαν, δηλαδή, μεταξύ 1997 και 2012). Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας μοιάζει να υποχωρεί, το ένα τέταρτο των προϊσταμένων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι όλες ή οι περισσότερες εργασίες που εκτελούνται από εργαζομένους εισαγωγικού επιπέδου, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Susan Taylor Martin, διευθύνουσα σύμβουλος της BSI, δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά καθώς επιδιώκουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι τελικά οι άνθρωποι είναι αυτοί που οδηγούν την πρόοδο».

Συνεχίζοντας, μάλιστα, η ίδια επισημαίνει ότι «η έρευνά μας καθιστά σαφές ότι καθοριστική πρόκληση της εποχής μας είναι η ισορροπία μεταξύ της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της δημιουργίας ενός εργατικού δυναμικού κομμένο και ραμμένο στις νέες προκλήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη, η μακροπρόθεσμη σκέψη και επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό, παράλληλα με τις επενδύσεις σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, για να διασφαλιστεί η βιώσιμη και παραγωγική απασχόληση».

Περικοπές στις εισαγωγικές θέσεις

Επιπλέον, το 39%, περίπου δυο στους πέντε, των εργοδοτών δήλωσαν ότι οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου έχουν ήδη μειωθεί ή έχουν «δει» περικοπές ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας που επιτεύχθηκε με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διεξαγωγή έρευνας ή την εκτέλεση διοικητικών και ενημερωτικών εργασιών.

Ενώ περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν τυχεροί που ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνει ευρέως διαδεδομένη, λίγο πάνω από το 50% υποστήριξαν ότι τα οφέλη της εφαρμογής του AI στις εταιρείες θα υπερτερούσαν μιας αναστάτωσης στο εργατικό δυναμικό.

Επενδύσεις στην AI για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επενδύουν κυρίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και για τη μείωση του κόστους και την κάλυψη κενών σε δεξιότητες.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας στη Βρετανία έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες ενώ η αύξηση των μισθών έχει επιβραδυνθεί, με το επίσημο ποσοστό ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στο 4,7%. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, ωστόσο, δεν θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εν τω μεταξύ, εκφράζονται ανησυχίες ότι έχει δημιουργηθεί μια «φούσκα» στο χρηματιστήριο από τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της αγοράς.