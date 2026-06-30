Η Γερμανία αποκλείστηκε για πρώτη φορά στα πέναλτι - Το απίθανο σκηνικό με την τελευταία εκτέλεση

Η Γερμανία αποκλείστηκε και πάλι πρόωρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτή την φορά από την Παραγουάη, η οποία επικράτησε στην διαδικασία των πέναλτι (3-4).

Τα πάντσερ δεν εντυπωσίασαν ούτε σε αυτό το Μουντιάλ, αντιθέτως σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις τους απογοήτευσαν και αποκλείστηκαν στην φάση των 32 από την Παραγουάη (1-1 κ.δ 3-4 πέναλτι) αποχαιρετώντας τον θεσμό. Πέρα από τον αποκλεισμό και την απογοητευτική εμφάνιση, η ομάδα του Νάγκελσμαν έβαλε τέλος και σε μια θετική παράδοση που είχε, η οποία την ήθελε να βγαίνει πάντα νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς».

Η Αλμπιρόχα κατάφερε και κέρδισε τους Γερμανούς στην διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» και έγινε η πρώτη που το καταφέρνει, καθώς σε τέσσερις περιπτωσεις η μάνσαφτ πάντα έβγαινε νικήτρια.

Οι προκρίσεις της εθνικής Γερμανίας στα πέναλτι:

1982 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Γαλλία 8-7 στα πέναλτι (3-3 παράταση)

1986 – Προημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Μεξικό 4-1 στα πέναλτι (0-0 παράταση)

1990 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Αγγλία 5-4 στα πέναλτι (1-1 παράταση)

2006 – Προημιτελικός: Γερμανία - Αργεντινή 4-2 στα πέναλτι (1-1 παράταση)

Το μοιραίο έκτο πέναλτι που κανείς δεν ήθελε

Το ιστορικό κάζο των Γερμανών έχει από πίσω και μια ιστορία που αφορά το τελευταίο χαμένο πέναλτι που έδωσε την πρόκριση στην Παραγουάη. Μπορεί ο Τζόναθαν Τα να αστόχησε στο έκτο πέναλτι στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία, όμως πρίν αναλάβει αυτός την εκτέλεση, είχαν αρνηθεί να την πάρουν... άλλοι τρείς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την «Bild» ο Κίμιχ ζήτησε από τον Γκορέτσκα να αναλάβει την εκτέλεση τρεις φορές, με τον μέσο της Μπάγερν να αρνείται. Στην συνέχεια οι Μαλίκ Τιάο, Βαλντέμαρ Άντον και Ναθάνιαλ Μπράουν δεν θέλησαν να εκτελέσουν ένα τόσο κρίσιμο πέναλτι, με αποτέλεσμα ο Τα να είναι ο μόνος που δέχτηκε να αναλάβει την ευθύνη. Δηλαδή την σημαντικότερη εκτέλεση την ανέλαβε ένα στόπερ το οποίο δεν έχει εκτελέσει πέναλτι ποτέ στην καριέρα του, ούτε καν σε κάποια διαδικασία πέναλτι σε φιλικά προετοιμασίας. Ε και εκεί λες... τα θέλατε και τα πάθατε.