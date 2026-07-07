Η Γερουσιαστής της Παραγουάης ζητά από τον Εμπαπέ να απολογηθεί και τον κατηγορεί για έμφυλη βία

Η κόντρα της Σελέστε Αμαρίγια με τον Κιλιάν Εμπαπέ καλά κρατεί, καθώς η Γερουσιαστής της Παραγουάης απάντησε δημόσια στον Γάλλο σούπερ σταρ, μετά την αντίδρασή του στις ρατσιστικές δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια εις βάρος του.

Η πολιτικός με μια ανοιχτή επιστολή παραδέχτηκε πως μετάνιωσε για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τόνισε πως και η ίδια έχει υποστεί τέτοιου είδους σχόλια καθώς είναι μιγάδα και Λατινοαμερικανή. Παρόλα αυτά ζήτησε από τον Εμπαπέ να απολογηθεί σε αυτήν για τους χαρακτηρισμούς του προς το πρόσωπό της, καθώς την είχε αποκαλέσει «αξιοθρήνητη» και «ανάξια του δημόσιου αξιώματός της».

Επίσης ανέφερε πως σκέφτεται μέχρι και να κινηθεί νομικά απέναντί του, κατηγορώντας τον για έμφυλη βία, τονίζοντας πως δεν είναι κατά της Γαλλίας αλλά του ποδοσφαιριστή και της αλαζονικής και υποτιμητικής στάσης του. Όπως ανέφερε, ο Εμπαπέ δεν προσέβαλλε μόνο την ίδια ως άνθρωπο, αλλά και το θεσμικό της αξίωμα ως γυναίκας που εξελέγη μέσω της ψήφου του λαού της.