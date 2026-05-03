Μία μοναδική γέφυρα-διάβαση άγριας ζωής κατασκευάστηκε πάνω από γιγαντιαίο αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια, προοριζόμενη για τα ζώα της περιοχής και την προστασία της φύσης. Ένα έργο πρωτοποριακό και πολύτιμο, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και των τεράστιων κινδύνων για το περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, πρόκειται για τη μεγαλύτερη γέφυρα αυτού του είδους στον κόσμο. Όταν ξεκίνησε να κατασκευάζεται αυτή η διάβαση με τα 6.000 αυτόχθονα φυτά πάνω της, στη βόρεια κομητεία του Λος Άντζελες, είχε ξεσηκώσει ενθουσιώδεις αντιδράσεις. Στόχος της να παράσχει ασφαλή διέλευση σε πούμα, αγριόγατες και σαύρες πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο 10 λωρίδων, από τον οποίον περνούν καθημερινά περίπου 400.000 αυτοκίνητα.

«Γέφυρα εκατομμυρίων στο πουθενά»

Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες, η γέφυρα βρέθηκε στο επίκεντρο σκληρής σύγκρουσης με πολιτικές προεκτάσεις. Η εφημερίδα California Post, που ανήκει στον όμιλο Μέρντοχ, δημοσίευσε τον Μάρτιο ένα άρθρο για την ασυνήθιστη γέφυρα, το οποίο υπέγραψαν δύο συγγραφείς του συντηρητικού Manhattan Institute.

Το άρθρο επέκρινε το έργο των 114 εκατομμυρίων δολαρίων για υπέρβαση κόστους, κάνοντας λόγο για «πρόγραμμα απασχόλησης για περιβαλλοντολόγους» και «γέφυρα πολλών εκατομμυρίων στο πουθενά». Άλλοι συντηρητικοί σχολιαστές ακολούθησαν, από το Fox News έως τον υπουργό Μεταφορών του Τραμπ, Σον Ντάφι.

California is spending $9.5 million per mountain lion on this bridge.



The Wallis Annenberg Wildlife Crossing now costs $114 million. It was budgeted at $92 million in 2022 with a 2025 completion date. Governor Newsom stood at the groundbreaking and said the state had committed… https://t.co/L44mKl0Mq4 pic.twitter.com/H1Y1wJU3ZR — Aakash Gupta (@aakashgupta) March 19, 2026

Στο στόχαστρο μπήκε και η Μπεθ Πρατ, διευθύντρια της οργάνωσης National Wildlife Federation και υπεύθυνη του έργου, λαμβάνοντας μηνύματα που την παρουσίαζαν ως ανόητη ή ως γυναίκα «κολλημένη με τις γάτες». Δέχτηκε ακόμα και απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα, κάτι που την οδήγησε να απευθυνθεί στην αστυνομία.

Παρ’ όλα αυτά το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και στις 2 Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι επίσημα «ανοιχτή για τα ζώα», όπως δήλωσε η Πρατ.

Απάντηση στις κριτικές

Η ίδια αναγνώρισε ότι δεν κύλησαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο, λόγω περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων. Αρχικά, το έργο είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2025, ωστόσο ακολούθησαν δύο χρόνια ρεκόρ βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Έτσι, το σχέδιο κατασκευής αναθεωρήθηκε ως προς τον χρόνο.

«Καλωσορίζω τις δύσκολες ερωτήσεις», λέει σχετικά με το επικριτικό δημοσίευμα της Post. «Αυτό το άρθρο δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αγνόησαν τα γεγονότα και κυριολεκτικά δημοσίευσαν παραπληροφόρηση». Για παράδειγμα, λέει, η γέφυρα πράγματι οδηγεί κάπου -είναι ένα ενεργό εργοτάξιο που συνδέει τα βουνά της Σάντα Μόνικα.

Όσο για το κόστος, η Πρατ επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός σχεδόν κάθε κατασκευαστικού έργου έχει αυξηθεί. Ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων έχει αυξηθεί κατά 67% από το 2021, επιβραδύνοντας τα έργα σε όλη τη χώρα.

Απαντώντας, ο Κρίστοφερ Ρούφο, ένας από τους επικριτές της, δήλωσε: «Η Μπεθ Πρατ φαίνεται σαν μια ιδιόρρυθμη αλλά καλοπροαίρετη γυναίκα, που δεν έχει θέση να διευθύνει ένα μεγάλο έργο υποδομής», επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες για τις καθυστερήσεις και την υπέρβαση κόστους.

«Βάλαμε την ψυχή μας σε κάθε φυτό»

Ωστόσο, πάνω στη γέφυρα, τίποτα από όλη αυτήν την αντιπαράθεση δεν ήταν εμφανές. Στην εκδήλωση για την Ημέρα της Γης νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο χώρος ήταν απροσδόκητα ήσυχος, πλήρως ενσωματωμένος στο τοπίο. Ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς πώς ένα από τα άγρια ζώα της περιοχής, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να κινηθεί.

Ήδη, πεταλούδες και κάμπιες έχουν βρει τον δρόμο τους στα φυτά, κάτι που αποτελεί θετικό σημάδι, λέει η Τζιούλια Σαμανιέγο, μία από τις υπεύθυνες για το φυτώριο του έργου, όπου καλλιεργήθηκαν τα χιλιάδες αυτόχθονα φυτά από σπόρους που συλλέχθηκαν με το χέρι. Στο ίδιο σημείο, ζουν ήδη σαύρες αλλά και ένας κροταλίας -ο οποίος προς το παρόν δεν έχει όνομα.

Το γεγονός ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί εκεί τα ζώα ενώ οι εργασίες συνεχίζονται, αποδεικνύει την επιτυχία του έργου στην προώθηση της βιοποικιλότητας και της συνύπαρξης. «Ελπίζω απλώς όλοι να δουν πόση αγάπη βάλαμε σε αυτό», λέει η Σαμανιέγο κοιτάζοντας τη βλάστηση. «Βάλαμε πραγματικά την ψυχή μας σε κάθε φυτό που καλλιεργήσαμε».

Στην πορεία της κατασκευής, θα μεταφερθούν 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια χώματος, αρκετά για να γεμίσουν μισό στάδιο, ώστε να καλυφθούν τα κενά. Θα κατασκευαστούν επίσης αναχώματα για τη μείωση θορύβου και φωτός, καθώς και φράχτες που θα εμποδίζουν τα ζώα να μπαίνουν στον αυτοκινητόδρομο.

Ακόμα, αναμένεται να εγκατασταθούν περισσότερες από 50 κάμερες στη διάβαση και στις γύρω περιοχές, έτοιμες να καταγράψουν κάθε ζώο που θα τη διασχίζει, λέει ο Τζεφ Σίκιτς από τη National Park Service. Ο ίδιος συμμετέχει σε μια διετή μελέτη πέντε ειδών ζώων που θα ωφεληθούν από τη γέφυρα. «Ο προστατευμένος βιότοπος στα βουνά της Σάντα Μόνικα είναι εξαιρετικός για αυτά τα είδη», λέει. «Υποστηρίζει ακόμη και το τελευταίο μεγάλο σαρκοφάγο μας ζώο, το πούμα».

Η Πρατ λέει ότι είναι συγκινητική στιγμή να γνωρίζει πως το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα, παρά τις δυσκολίες και τις επιθέσεις. Συγκινήθηκε όταν ανακοίνωσε την ημερομηνία. «Αυτό το έργο, που σχεδιάζεται εδώ και δεκαετίες, επιτέλους ανοίγει».