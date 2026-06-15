Η GIGABYTE παρουσίασε το ENTER INFINITY στην έκθεση COMPUTEX 2026

Η GIGABYTE οργάνωσε τη συμμετοχή της στην έκθεση COMPUTEX 2026 με θέμα «ENTER INFINITY», όπου παρουσίασε την πλήρη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων της, η οποία περιλαμβάνει μητρικές, κάρτες γραφικών, PC components, laptop, οθόνες και περιφερειακά. Με αφορμή την 40ή επέτειο της GIGABYTE, η παρουσίαση αντικατόπτρισε τέσσερις δεκαετίες πρωτοποριακών καινοτομιών στον κλάδο, ενώ παράλληλα εισήγαγε το επόμενο κεφάλαιο του brand στους τομείς των AI technology, immersive gaming, εκλεπτυσμένης αισθητικής και έξυπνων υπολογιστικών εμπειριών.

Το όραμα για το μέλλον

Με τη θεματική ENTER INFINITY, η GIGABYTE συνδυάζει τη μακροχρόνια τεχνολογική της παράδοση με ένα όραμα που κοιτάζει προς το μέλλον και την εποχή του AI. Η παρουσίαση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες AI ενσωματώνονται σε όλο το οικοσύστημα της GIGABYTE μέσω της έξυπνης βελτιστοποίησης συστημάτων, του local AI computing και των AI-enhanced user experiences.

Από τη ρύθμιση της απόδοσης και τα workflows των δημιουργών με τη βοήθεια AI έως τα AI PC και τις εφαρμογές edge AI, η GIGABYTE δείχνει πώς η ενσωμάτωση hardware και software μπορεί να κάνει το AI πιο πρακτικό και προσβάσιμο στους τομείς του gaming, της δημιουργίας, της παραγωγικότητας και της καθημερινής χρήσης. Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 40ή επέτειό της, η GIGABYTE παρουσίασε για πρώτη φορά τη σειρά INFINITY limited edition, η οποία περιλαμβάνει μητρικές, κάρτες γραφικών, κουτιά υπολογιστών και περιφερειακά.



ΑΙ και στο gaming

Με επικεφαλής την AORUS, το premium gaming brand της GIGABYTE, η σειρά INFINITY συνδύασε αναμνηστικά σχεδιαστικά στοιχεία με καινοτομίες hardware υψηλής απόδοσης, αντανακλώντας τη συνεχή επιδίωξη του brand για εξαιρετική απόδοση, σχεδιασμό και εμπειρία χρήστη στον τομέα των next-generation gaming και intelligent computing. Πέρα από τη σειρά INFINITY, η GIGABYTE παρουσίασε μια ολοκληρωμένη έκθεση καταναλωτικών προϊόντων, με επίκεντρο τα AI computing και τις καινοτομίες στον τομέα του gaming.

Το AI ecosystem περιελάμβανε AI PCs, AI BOX και AI TOP λύσεις, προσφέροντας local AI acceleration, επεκτάσιμες ροές εργασίας AI και έξυπνη βελτιστοποίηση συστημάτων σε πολλαπλά σενάρια. Στον τομέα του gaming, η GIGABYTE παρουσίασε κορυφαίο DIY PC hardware, συμπεριλαμβανομένων μητρικών, καρτών γραφικών και gaming OLED οθονών , σχεδιασμένων για εξαιρετικά γρήγορη απόκριση στο gameplay και εντυπωσιακά γραφικά.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι για το νέο ΑΙ οικοσύστημα της Gigabyte μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο site που έχει δημιουργηθεί, εδώ.