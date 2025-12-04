Η Γκίλφοϊλ έγινε λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Έτρεξε έως το Καλλιμάρμαρο

Τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο από την Ακρόπολη, όπου το προηγούμενο βράδυ είχε ανάψει τον βωμό ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Στέφανος Ντούσκος, ξεκίνησε στις 07:45 το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.

Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν γνωστές προσωπικότητες, ανάμεσα στις οποίες και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Λίγο μετά τις 08:30, η Γκίλφοϊλ παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, φορώντας την επίσημη στολή της λαμπαδηδρομίας. Τη δάδα τής την παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στέφανος Χανδακάς, Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996.

Αφού κάλυψε την προκαθορισμένη απόσταση, η Αμερικανίδα πρέσβης παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, τον αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Εκείνος συνέχισε τη διαδρομή και την παρέδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, συνεχίζοντας την αλυσίδα της λαμπαδηδρομίας στο κέντρο της πόλης.

Η σημερινή πορεία της Φλόγας ολοκληρώνεται με την επίσημη τελετή παράδοσής της στην Οργανωτική Επιτροπή «Milano Cortina 2026», από όπου θα συνεχίσει το ταξίδι της προς την Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Αγώνων, στις 6 Φεβρουαρίου 2025.

Η διαδρομή από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης έως το Καλλιμάρμαρο για άλλη μια φορά ενώνει την ελληνική Ολυμπιακή παράδοση με το σύγχρονο Ολυμπιακό κίνημα.