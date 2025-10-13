Η Globalsat ενισχύει τη στρατηγική της συνεργασία με τα Welcome Stores και την TCL

Η Globalsat, επίσημος διανομέας της TCL στην Ελλάδα και στρατηγικός συνεργάτης των Welcome Stores, συμμετείχε ως επίσημος χορηγός στο Ετήσιο Συνέδριο των Welcome Stores, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

Με συνέπεια και ενεργό ρόλο στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, η Globalsat στήριξε ενεργά τη φετινή διοργάνωση, ενισχύοντας τον κοινό στόχο με τα Welcome Stores και την TCL για την ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και εμπειριών για τους Έλληνες καταναλωτές.

Η TCL είχε δυναμική παρουσία στο συνέδριο, μέσα από εκθεσιακό χώρο όπου παρουσιάστηκαν οι νέες σειρές λευκών και μαύρων συσκευών, καθώς και τα προηγμένα smartphones - tablets, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με το νέο προϊόντικό line-up.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, τα στελέχη των Welcome Stores, της Globalsat και της TCL ανέδειξαν τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών στην ανάπτυξη της αγοράς. Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι Ηλίας Λαζαρίδης – General Manager Welcome Stores, Box Feng - Country Manager of Southern Europe TCL, Γιώργος Αργυράκης - Sales Head Greece & Cyprus TCL Electronics, καθώς και από την Globalsat οι Γιάννης Νικόπουλος - Chief Commercial Officer και Φώτης Σκέντος - Head of Sales.

Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης κλήρωση από την ομάδα της Globalsat, με εννέα δώρα τεχνολογίας από την πλήρη γκάμα προϊόντων TCL, ενώ μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες προτάσεις της εταιρείας σε ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, smartphones και tablets. Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο στον χώρο του ξενοδοχείου, σε μια ιδιαίτερα θετική και συνεργατική ατμόσφαιρα.

Ο Γιάννης Νικόπουλος, Chief Commercial Officer του Globalsat Group, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο Συνέδριο των Welcome Stores ως επίσημος χορηγός επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση να στηρίζουμε έμπρακτα τους συνεργάτες μας και να προωθούμε την τεχνολογία στην ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που συνδυάζουν καινοτομία, ποιότητα και προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας που ενισχύουν όλο το οικοσύστημα του κλάδου».

Η Globalsat, ως επίσημος διανομέας της TCL στην Ελλάδα, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της παρουσίας του διεθνούς brand στη χώρα, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εμπορικής και marketing υποστήριξης. Μέσα από τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, η Globalsat προωθεί προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών.