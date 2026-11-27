Οξυδερκής, με ιδιαίτερο χιούμορ, λάτρης της μοτοσικλέτας και συλλέκτης αντικειμένων, ο δημοσιογράφος και αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος ήταν αναμφισβήτητα μία εμβληματική φυσιογνωμία στο χώρο της δημοσιογραφίας και του αθλητικού ρεπορτάζ.

«Για να μπορούσες να καταλάβεις πώς σκεφτόταν ο Αντώνης, έπρεπε να τον γνωρίσεις. Ακόμα κι αν δεν κάνατε παρέα, η γνωριμία και μόνο μαζί του ήταν από μόνη της ένα event».

Με αυτή τη φράση ο Αντώνης Καρπετόπουλος, περιγράφει στον FLASH τον επί χρόνια στενό συνεργάτη και φίλο του, Αντώνη Πανούτσο, με τον οποίο μοιράστηκε εκτός από ατελείωτες ώρες στη δουλειά, άλλες τόσες αμέτρητες συζητήσεις εκτός γραφείου αλλά και βραδιές που δεν ήθελαν να τελειώσουν στα μπαράκια της πλατείας Μαβίλη και της Δροσοπούλου τη δεκαετία του ’90 τότε που έσφυζαν από νυχτερινή ζωή.

Ο Αντώνης Πανούτσος δεν ξεχώριζε μόνο για την ιδιαίτερη γραφή του και την αιχμηρή πένα του αλλά και για την οξυδέρκειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν χωρούσε εύκολα σε καλούπια. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος θυμάται ότι οι δυο τους έδεσαν σχεδόν από την αρχή της γνωριμίας τους προτού ακόμη ξεκινήσουν να συνεργάζονται. «Εγώ τότε είχα επιστρέψει από την Ιταλία και είχα το δικό μου στυλ, εκείνος φόραγε τις τιράντες του, επομένως είχαμε να συζητάμε όχι μόνο για τις στυλιστικές μας επιλογές αλλά και για μουσική, σινεμά, τα πάντα. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να βγαίναμε και κάθε βράδυ. Του άρεσε το καλό φαγητό, το ποτό, τα κουτούκια και η καλή παρέα».

Εδώ και πολλά χρόνια είχε ένα στέκι στη Βαλαωρίτου το οποίο είχε γίνει το δεύτερο σπίτι του. «Όποιος ήθελε να τον βρει, ήξερε που θα τον αναζητούσε», λέει ο ίδιος.

«Ο Μάγος του Οζ» σημείο αναφοράς στην επαγγελματική του ζωή

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε την τύχη να ταξιδέψει πολύ και να ζήσει στο εξωτερικό. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα,

το 1984 και προτού ακόμη ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία ο ίδιος είχε ανοίξει το δικό του μαγαζί, ένα ιστορικό καφέ μπαρ, στην πλατεία Βικτωρίας, ονόματι «Ο Μάγος του Οζ», το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη ροκ και την εναλλακτική μουσική. Ένα όνομα που διατήρησε και αργότερα όταν εξέδωσε το περιοδικό «Οζ», το οποίο φιλοξενούσε κορυφαίες δημιουργίες ξένων και Ελλήνων σχεδιαστών κόμικς, άρθρα για τη μουσική, τον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα.

Αν υπήρχε ένα στοιχείο που τον χαρακτήριζε περισσότερο, αυτό ήταν το χιούμορ του. Ένα χιούμορ απρόβλεπτο, που συχνά μπορούσε να μετατρέψει μία απλή συζήτηση σε μία ξεκαρδιστική ιστορία.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος θυμάται πώς μέσα από χιουμοριστικές συζητήσεις που ενίοτε έκρυβαν και μία δόση αλήθειας, προέκυψε ο τίτλος της πρώτης εκπομπής «Οι δυο Βοσκοί» που παρουσίασαν μαζί στον ΣΠΟΡ FM, το 1999.

«Ένα πρωί με ρώτησε αν ξέρω πώς μπορούμε να γίνουμε βοσκοί. Μου έλεγε ότι η δημοσιογραφία δεν πάει καλά και πρέπει να βρούμε άλλη δουλειά. “Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα κοπάδι και να γίνουμε βοσκοί;”, έλεγε. Αυτό ήταν. Είχαμε βρει το όνομα της πρώτης μας εκπομπής», λέει ο ίδιος.

Η οικογένεια, οι μεγάλοι έρωτες και τα εγγόνια

Ο Αντώνης Πανούτσος ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την οικογένειά του. Αγαπούσε και θαύμαζε πολύ τους γονείς του. Τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ναυτικός και είχε γνωρίσει τον κόσμο μέσα από τα ταξίδια μαζί του, τον θαύμαζε ιδιαίτερα. Για τη μητέρα του, την κυρία Ανδριανή, μιλούσε συχνά με τρυφερότητα, αποκαλώντας την κατά κάποιον τρόπο λαϊκή φιλόσοφο.

«Όταν ήθελε να πει κάτι που περιλάμβανε μία λαϊκή ρήση έλεγε: “Η μάνα μου έλεγε αυτό”», θυμάται ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Επίσης, μεγάλη αδυναμία του ήταν η κόρη του, Αναστασία, που ζει στο Λονδίνο, αλλά και τα δύο εγγόνια του, με τα οποία ήταν ξετρελαμένος. Ενώ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του είχε και η σύντροφός του, Βιβή, την οποία, όπως λέει «την λάτρευε. Ήταν ο έρωτας της ζωής του», λέει ο ίδιος.

Έρωτας ήταν και η μοτοσικλέτα για εκείνον. «Είχε πέσει μια δυο φορές. Τη μία ήμασταν μαζί. Τη μηχανή του, δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Ακόμα και την τελευταία μέρα που οδήγησε τη μηχανή είχε πυρετό αλλά πήγε σε ένα κατάστημα οπτικών που διατηρεί ένας φίλος στο Π. Φάληρο για να αγοράσει γυαλιά», λέει ο κ. Καρπετόπουλος.

Ο Αντώνης Πανούτσος δεν σταμάτησε ποτέ να διαβάζει και να ανακαλύπτει καινούρια πράγματα. Του άρεσε να χάνεται ανάμεσα στις σελίδες βιβλίων κυρίως ιστορίας ενώ αγόραζε βιβλία και από δημοπρασίες τα οποία είχαν τον δικό τους ξεχωριστό χώρο στο σπίτι του. Ασχολούνταν με τα σπορ και ήθελε να γνωρίζει όχι μόνο όσα συν έβαιναν γύρω τους αλλά και τις δυσκολίες αυτών για να έχει προσωπική άποψη. Ήταν παράλληλα συλλέκτης γραμματοσήμων και παράξενων αντικειμένων ενώ είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τεχνολογία.