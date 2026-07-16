Η Google επιτρέπει από τις 22 Ιουλίου τα τρία καταστήματα εφαρμογών στο Android

Η Google ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα την πόρτα σε τρίτα app stores στο Android, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ στις 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Play Catalog Access Program. Οι εναλλακτικές αυτές ψηφιακές βιτρίνες θα μπορούν πλέον να εμφανίζονται, να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σχεδόν όπως οι κλασικές εφαρμογές μέσα από το Google Play.



Τι αλλάζει από τις 22 Ιουλίου

Από τις 22 Ιουλίου, τρίτα app stores στις ΗΠΑ θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλογο εφαρμογών του Google Play. Αυτό σημαίνει ότι θα «γεμίζουν» με τις καταχωρήσεις (όνομα, εικονίδιο, περιγραφή, screenshots, βίντεο) των εφαρμογών, εκτός αν οι developers επιλέξουν να εξαιρεθούν μέσω του Play Console. Οι χρήστες στις ΗΠΑ θα μπορούν να κατεβάζουν αυτά τα app stores απευθείας μέσα από το Google Play, όπως οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Στη συνέχεια θα ανοίγουν το κατάστημα στο κινητό τους και θα εγκαθιστούν apps, με την ίδια διαδικασία που έχουν συνηθίσει, μόνο που η «βιτρίνα» θα είναι διαφορετική.



Πώς θα λειτουργούν τα τρίτα stores

Παρότι η εμπειρία για τον χρήστη θα μοιάζει με την παραδοσιακή λύση, η διαδικασία εγκατάστασης των εφαρμογών θα συνεχίσει να ολοκληρώνεται τεχνικά μέσω του Google Play, με τις ίδιες χρεώσεις υπηρεσίας. Η Google διατηρεί το μερίδιο από την υπηρεσία και τις αγορές μέσα από τις εφαρμογές, ενώ τα τρίτα stores δεν δεσμεύονται από τις πολιτικές περιεχομένου του Play, έχοντας τις δικές τους προδιαγραφές.

Για να εμφανιστεί και να λειτουργεί ένα τρίτο app store, πρέπει να εγγραφεί στο Play Catalog Access Program και να πληρώσει εφάπαξ 5.000 δολάρια για επιθεώρηση θεμάτων ασφαλείας, συν 5.000 δολάρια ετησίως για τη διατήρηση της πρόσβασης στον κατάλογο. Παράλληλα, ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του που είναι η στόχευση αποκλειστικά σε χρήστες των ΗΠΑ, η λειτουργία ως «νόμιμο marketplace» και η διαφανής εμπειρία χρήσης.



Γεωγραφικοί περιορισμοί και νομικό υπόβαθρο

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η πρόσβαση στον Play catalog από τρίτα app stores αφορά αποκλειστικά την αγορά των ΗΠΑ. Εκτός ΗΠΑ, οι εναλλακτικές αγορές εφαρμογών παραμένουν, αλλά συνεχίζουν να διανέμονται μέσω διαδικασίας sideloading, χωρίς να φιλοξενούνται μέσα στο Google Play. Η αλλαγή συνδέεται άμεσα με την αντιμονοπωλιακή διαμάχη της Google με την Epic Games και με απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που υποχρεώνει την Google να ανοίξει το οικοσύστημα σε τρίτα stores.