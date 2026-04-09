Η GoPro απολύει το 20% του προσωπικού της μέχρι τα τέλη του 2026!

Η GoPro ανακοίνωσε την περικοπή του 23% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, δηλαδή 145 υπαλλήλων από τους συνολικά 631, με στόχο την αντιστροφή των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Η απόφαση ανακοινώθηκε μέσω εγγράφου προς τις αρμόδιες επιτροπές, υπογραμμίζοντας την έναρξη της διαδικασίας από το δεύτερο τρίμηνο του 2026.



Βάθος και κόστος των απολύσεων

Οι απολύσεις θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, με εκτιμώμενο κόστος 11,5 έως 15 εκατομμύρια δολάρια, που θα καλύπτει αποζημιώσεις, παροχές υγείας και άλλες υποχρεώσεις. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2026, η εταιρεία είχε 631 υπαλλήλους, αριθμός που μειώθηκε ήδη από προηγούμενες περικοπές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση μετά και τις απολύσεις που έγιναν στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.



Οικονομικό πλαίσιο και ζημίες

Η GoPro αντιμετωπίζει πτώση εσόδων, με συνολική μείωση το 2025 και ζημίες 9 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο. Παρά την ιστορική επιτυχία της από τα πρώτα action cams στις αρχές των 2000s, η αγορά πλέον κυριαρχείται από smartphones, αλλά και προϊόντα τύπου DJI και Insta360.



Παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία εμφανίζεται αισιόδοξη, βασιζόμενη στον νέο AI-κεντρικό επεξεργαστή GP3 για να μπει -όπως λέει- σε μια «νέα εποχή απόδοσης και καινοτομίας». Οι πρώτες κάμερες με GP3 θα κυκλοφορήσουν σύντομα, στοχεύοντας σε ανανέωση της γκάμας.



Ιστορικό απολύσεων και ευρύτερο πλαίσιο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η GoPro προχωρά σε απολύσεις. Το 2018 απολύθηκαν 200-300 υπάλληλοι λόγω προβλημάτων με τα drone Karma, ενώ το 2017 υπήρξαν μαζικές περικοπές που οδήγησαν σε αύξηση εσόδων 34%.