Η γρίπη των πτηνών κινδυνεύει να εξελιχθεί σε πανδημία χειρότερη από τον Covid αν μεταλλαχθεί

Ο εφιάλτης της πανδημίας Covid-19 κινδυνεύει να επιστρέψει στην περίπτωση που ο ιός της γρίπης των πτηνών μεταλλαχθεί και μεταδοθεί στον άνθρωπο.



Ο ιός που εξαπλώνεται σε άγρια πτηνά, πουλερικά και θηλαστικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πανδημία χειρότερη από αυτή του Covid εάν μεταλλαχθεί και μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, δήλωσε η επικεφαλής του Κέντρου Αναπνευστικών Λοιμώξεων του Ινστιτούτου Παστέρ της Γαλλίας.



Η εξαιρετικά παθογόνα γρίπη των πτηνών έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και αυξάνοντας τις τιμές, αν και οι ανθρώπινες μολύνσεις παραμένουν σπάνιες.

«Αυτό που φοβόμαστε είναι η μετάδοση του ιού στα θηλαστικά, και ιδιαίτερα στους ανθρώπους, η δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτός ο ιός θα ήταν ένας πανδημικός ιός», δήλωσε στο Reuters η Marie-Anne Rameix-Welti, διευθύντρια στο Κέντρο Αναπνευστικών Λοιμώξεων του Ινστιτούτου Παστέρ.

Το Ινστιτούτο Παστέρ ήταν από τα πρώτα ευρωπαϊκά εργαστήρια που ανέπτυξαν και μοιράστηκαν τεστ ανίχνευσης Covid-19, καθιστώντας τα πρωτόκολλα διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε εργαστήρια παγκοσμίως.



Δεν υπάρχουν αντισώματα για τη γρίπη H5



Οι άνθρωποι έχουν αντισώματα κατά της κοινής εποχικής γρίπης H1 και H3, αλλά καθόλου κατά της γρίπης των πτηνών H5 που επηρεάζει τα πτηνά και τα θηλαστικά, όπως δεν είχαν κανένα κατά του Covid-19, είπε.

Και σε αντίθεση με τον Covid-19, ο οποίος επηρεάζει κυρίως ευάλωτα άτομα, οι ιοί της γρίπης μπορούν επίσης να σκοτώσουν υγιή άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δήλωσε η Rameix-Welti.



«Μια πανδημία γρίπης των πτηνών πιθανότατα θα ήταν αρκετά σοβαρή, ενδεχομένως ακόμη πιο σοβαρή από την πανδημία που βιώσαμε», είπε.



Στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλά κρούσματα μόλυνσης από τον ιό της γρίπης των πτηνών H5, συμπεριλαμβανομένου του ιού H5N1 που κυκλοφορεί σήμερα μεταξύ των πουλερικών και των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στις ΗΠΑ, αλλά αυτές συχνά βρίσκονταν σε στενή επαφή με μολυσμένα ζώα. Ένα πρώτο ανθρώπινο κρούσμα H5N5 εμφανίστηκε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα. Ο άνδρας, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα, πέθανε την περασμένη εβδομάδα.



Στην τελευταία του έκθεση για τη γρίπη των πτηνών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι υπήρξαν σχεδόν 1.000 κρούσματα σε ανθρώπους μεταξύ 2003 και 2025 - κυρίως στην Αίγυπτο, την Ινδονησία και το Βιετνάμ, εκ των οποίων το 48% είχε πεθάνει.

Χαμηλός ο κίνδυνος ανθρώπινης πανδημίας -προς ώρας



Ωστόσο, ο κίνδυνος ανάπτυξης μιας ανθρώπινης πανδημίας παραμένει χαμηλός, δήλωσε στο Reuters ο Gregorio Torres, επικεφαλής του Τμήματος Επιστημών του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε αρκετά γρήγορα. Αλλά προς το παρόν, μπορείτε να περπατάτε ευτυχισμένοι στο δάσος, να τρώτε κοτόπουλα και αυγά και να απολαμβάνετε τη ζωή σας. Ο κίνδυνος πανδημίας είναι μια πιθανότητα. Αλλά όσον αφορά την πιθανότητα, είναι ακόμα πολύ χαμηλή», είπε.



Η Rameix-Welti είπε επίσης ότι εάν η γρίπη των πτηνών μεταλλαχθεί ώστε να μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ο κόσμος είναι καλύτερα προετοιμασμένος από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία Covid-19.



«Το θετικό με τη γρίπη, σε σύγκριση με τον Covid, είναι ότι έχουμε λάβει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα. Και γνωρίζουμε πώς να παρασκευάσουμε ένα εμβόλιο γρήγορα», είπε.



«Έχουμε επίσης αποθέματα συγκεκριμένων αντιιικών φαρμάκων, τα οποία, κατ' αρχήν, θα ήταν αποτελεσματικά κατά του ιού της γρίπης των πτηνών», πρόσθεσε.