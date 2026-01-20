Η Honda και η Aston Martin Aramco Formula 1 Team γιόρτασαν την επίσημη έναρξη της συνεργασία τους

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στο πλαίσιο εργοστασιακής συμφωνίας, με αφετηρία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula One της FIA για τη σεζόν 2026. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και μίλησαν οι: Toshihiro Mibe, Global CEO της Honda

Stefano Domenicali, Πρόεδρος & CEO της Formula 1 και ο Lawrence Stroll, Executive Chairman της Aston Martin Aramco Formula One Team

Η σημασία και η αφετηρία της συμμετοχής της Honda στη F1

Το 1964, όταν η Honda μόλις είχε ξεκινήσει την πώληση αυτοκινήτων, η εταιρεία τόλμησε να συμμετάσχει στη Formula 1 – την κορυφαία και πιο απαιτητική κατηγορία αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως. Ξεπερνώντας πολυάριθμες προκλήσεις, η Honda πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Formula 1 μόλις στη δεύτερη χρονιά συμμετοχής της, στο Grand Prix του Μεξικού το 1965. Έκτοτε, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές του ’90, η Honda γνώρισε μία χρυσή εποχή σε συνεργασία με τις Williams και McLaren. Πιο πρόσφατα, η μάρκα σημείωσε εντυπωσιακές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και η κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών μαζί με τη Red Bull Racing.

Η συμμετοχή της Honda στη Formula 1, το απόλυτο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποτελεί ενσάρκωση του πνεύματος του ιδρυτή της εταιρείας, Soichiro Honda, ο οποίος ενέπνευσε τους μηχανικούς να «επιδιώκουν να γίνουν Νο.1 στον κόσμο» και να «αναλαμβάνουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις». Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη διαχρονική φιλοσοφία της Honda να αγκαλιάζει το δύσκολο και το απαιτητικό.

Η δέσμευση της Honda για νέες προκλήσεις στη νέα εποχή της F1

Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μία ριζική αλλαγή κανονισμών στη Formula 1, τόσο σε επίπεδο πλαισίου όσο και μονάδων ισχύος. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες, η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία θα αυξηθεί περίπου στο τριπλάσιο, ενώ η χρήση προηγμένων βιώσιμων καυσίμων θα είναι υποχρεωτική για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η Honda αντιμετωπίζει τη Formula 1 ως σύμβολο πρόκλησης και καινοτομίας, ενώ η Honda Racing Corporation (HRC), ο παγκόσμιος αγωνιστικός βραχίονας της εταιρείας, ανέπτυξε τη μονάδα ισχύος RA626H για τη σεζόν 2026. Με στόχο την κορυφή, η Honda θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις από κοινού με την Aston Martin Aramco Formula One Team.



Υιοθέτηση του νέου σήματος “H” και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της HRC

Τα μονοθέσια που θα κινούνται με τη μονάδα ισχύος RA626H θα φέρουν το νέο σήμα “H”, με ανανεωμένο σχεδιασμό, το οποίο η Honda υιοθέτησε ως νέο σύμβολο της δραστηριότητας της στον κλάδο του αυτοκινήτου. Το σήμα αυτό εκφράζει τον μετασχηματισμό της Honda στον τομέα της αυτοκίνησης και θα χρησιμοποιείται τόσο στη Formula 1 όσο και σε οχήματα της μάρκας σε άλλες αγωνιστικές διοργανώσεις, όπως το IndyCar, το Super GT, το Super Formula Championship και το Super Taikyu Series.

Με το λανσάρισμα των εκδόσεων HRC στην αγορά, μεταξύ των οποίων και ένα μοντέλο παραγωγής βασισμένο στο Civic Type R HRC Concept, η Honda θα προσφέρει σε ακόμη περισσότερους πελάτες τη δυνατότητα να βιώσουν τη «χαρά της οδήγησης».

Για τη Honda, η Formula 1 δεν αποτελεί μόνο την κορυφή της τεχνολογικής εξέλιξης στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και έναν χώρο όπου εξελίσσονται οι άνθρωποί της. Οι μηχανικοί της Honda, εκπαιδευμένοι σε συνθήκες παγκόσμιου ανταγωνισμού, επιστρέφουν στην εξέλιξη μοντέλων παραγωγής, δημιουργώντας προϊόντα που προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση και έμπνευση στους πελάτες.

Εφαρμογή τεχνολογιών της F1 στο μέλλον της κινητικότητας

Οι τεχνολογίες που εξελίσσονται στη Formula 1 – όπως η υψηλής απόδοσης καύση και η θερμική διαχείριση, οι τεχνολογίες υψηλών στροφών σε κινητήρες και υπερσυμπιεστές, καθώς και τα βιώσιμα καύσιμα – εφαρμόζονται όχι μόνο σε μελλοντικά μοντέλα HEV και EV, αλλά και σε προϊόντα της Honda που επεκτείνουν την κινητικότητα στον αέρα, όπως τα eVTOL και οι αεροπορικοί κινητήρες.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα της F1 και η αποφασιστικότητα της Honda

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στους τηλεοπτικούς συνεργάτες, το περιεχόμενο στα social media, τις παγκόσμιες streaming πλατφόρμες και τον κινηματογράφο, η βάση των φίλων της Formula 1 αυξάνεται ραγδαία, φτάνοντας τα 827 εκατομμύρια παγκοσμίως το 2025.

Το περσινό Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Suzuka κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης από την ανακαίνιση της πίστας το 2009, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη δημοτικότητα του σπορ. Η Honda επιθυμεί να μοιραστεί τη χαρά της νίκης τόσο με τους πιστούς φίλους της όσο και με τις νέες γενιές φίλων της Formula 1 και της μάρκας.

Από τη σεζόν 2026, η Honda θα δραστηριοποιείται στη Formula 1 υπό ένα νέο λογότυπο που συμβολίζει τη συνεργασία της με τη Formula 1. Μαζί με την Aston Martin Aramco Formula One Team, η Honda θα αγωνιστεί για να μεταφέρει τη γνήσια αξία και τον ενθουσιασμό της προσπάθειας για την κορυφή.

"Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Ιαπωνία για να γιορτάσουμε αυτή τη νέα συνεργασία. Η Aston Martin Aramco Formula One Team και η Honda μοιράζονται κοινές αξίες, οι οποίες δημιούργησαν έναν ισχυρό δεσμό με ορίζοντα το 2026 και το μέλλον.

Το νέο Aston Martin Technology Centre στο Silverstone του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ολοκληρωθεί, ενισχύοντας τον οργανισμό όσο ποτέ άλλοτε. Η νέα αεροδυναμική σήραγγα και το υπό κατασκευή data centre αποτελούν κρίσιμα εργαλεία εξέλιξης. Η ομάδα συνεχίζει να ωθεί τα όρια, με ξεκάθαρο προσανατολισμό τη μελλοντική επιτυχία" είπε ο Lawrence Stroll, Executive Chairman της Aston Martin Aramco Formula One Team.

Η Aston Martin Aramco Formula One Team μπαίνει σε μία αυθεντική εργοστασιακή συνεργασία με τη Honda, όπου πλαίσιο και μονάδα ισχύος σχεδιάζονται ως ένα ενιαίο σύνολο – ένα καθοριστικό βήμα για τη διεκδίκηση τίτλων. Παράλληλα, η ομάδα είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Aramco στον τομέα των βιώσιμων καυσίμων και με τη Valvoline στα λιπαντικά, συνεργασίες ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.

Η στενή συνεργασία μεταξύ της βάσης της ομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και του HRC Sakura στην Ιαπωνία έχει ήδη εξελιχθεί σε μία ιδιαίτερα δυναμική σχέση. Οι οδηγοί της ομάδας εκφράζουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη μονάδα ισχύος της Honda και στους μηχανικούς της. Ο νέος ρόλος του Andy Cowell ως Chief Strategy Officer αντικατοπτρίζει το βάθος και τη δυναμική αυτής της συνεργασίας.