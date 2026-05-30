Η Hyundai φέρνει το πνεύμα του FIFA World Cup 2026 στις ψηφιακές οθόνες των οχημάτων της

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αποκλειστικού ψηφιακού θέματος (Display Theme) εντός των οχημάτων της για τον εορτασμό του FIFA World Cup 2026.

Διαθέσιμο σε Ευρώπη, Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά το ψηφιακό θέμα μεταφέρει τον ενθουσιασμό του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά παγκοσμίως απευθείας στο ψηφιακό cockpit των οχημάτων Hyundai. Το λανσάρισμα αυτό εντάσσεται στην παγκόσμια καμπάνια της Hyundai Motor ‘Next Starts Now’, η οποία συνδέει την ενέργεια και τις δυνατότητες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη δέσμευση της εταιρείας για πρόοδο και καινοτομία.

«Ως μακροχρόνιος συνεργάτης του FIFA World Cup, συνεχίζουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους ώστε οι πελάτες μας να βιώσουν το πάθος του τουρνουά μέσα από τις μετακινήσεις τους. Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μια παγκόσμια σκηνή που αναδεικνύει το μέλλον του ποδοσφαίρου, εμπνέοντας τη νέα γενιά με όνειρα και προοπτικές. Το νέο Display Theme ζωντανεύει αυτή τη φιλοσοφία, αποτυπώνοντας την καμπάνια μας "Next Starts Now" και επιτρέποντας παράλληλα στους χρήστες να βιώσουν τόσο το μέλλον του ποδοσφαίρου που θα παρουσιαστεί στο FIFA World Cup 2026™ όσο και το όραμα της Hyundai για τη μελλοντική κινητικότητα» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.

Τι είναι το Display Theme του FIFA World Cup 2026;

Το νέο Display Theme μεταμορφώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη infotainment του οχήματος με δυναμικά σχέδια εμπνευσμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που αναδεικνύεται η εμβληματική παρουσία του ρομπότ Atlas και του τετράποδου ρομπότ Spot της Boston Dynamics τα οποία θα εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οχήματος, καθώς και σε επιλεγμένες οθόνες πλοήγησης.

Το ψηφιακό θέμα του FIFA World Cup 2026 μεταφέρει την ένταση και την ενέργεια του ποδοσφαίρου μέσα στα οχήματα, επιτρέποντας στους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από εξατομικευμένες λειτουργίες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Hyundai Motor παρουσιάζει τις διευρυμένες δυνατότητες των οχημάτων που βασίζονται σε λογισμικό.

Πώς μπορούν οι πελάτες να αποκτήσουν το Display Theme;

Το Display Theme του FIFA World Cup 2026 είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν λήψη έως τις 19 Οκτωβρίου 2026.

Τρόπος λήψης : Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το Display Theme από το Bluelink Store μέσω της εφαρμογής myHyundai.

Συμβατά οχήματα: Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα της Hyundai, όπως τα TUCSON, SANTA FE, IONIQ 5 και τα all-new NEXO, IONIQ 9 και PALISADE.

Περισσότερες πληροφορίες για το design, τα συμβατά μοντέλα και τη διαδικασία λήψης υπάρχουν διαθέσιμες στο Bluelink Store.

Πώς συνδέεται με την καμπάνια της Hyundai Motor για το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Το Display Theme αποτελεί βασικό στοιχείο της καμπάνιας ‘Next Starts Now’, η οποία αντλεί έμπνευση από το βασικό όραμα της Hyundai Motor: «Progress for Humanity».

Η μάρκα στοχεύει να ενισχύσει τον ενθουσιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω της οθόνης του οχήματος εξελίσσοντας τον τρόπο αφήγησης του brand.

Η καμπάνια αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία τόσο στην κινητικότητα όσο και στη ρομποτική, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα για την αρχή ενός νέου μέλλοντος ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε συνεργασία με τη Boston Dynamics, η Hyundai Motor σχεδιάζει επίσης να αναβαθμίσει την εμπειρία των φιλάθλων ενσωματώνοντας τη ρομποτική στο επερχόμενο τουρνουά. Τα ρομπότ Atlas και Spot θα χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένα γήπεδα για τη βελτίωση της οργάνωσης των αγώνων, της εμπειρίας των φιλάθλων, καθώς και της ασφάλειας και αποδοτικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.