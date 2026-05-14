Η ιδιωτική τηλεόραση στέλνει τις ευχές της στον Akyla - Τα viral βίντεο που μας έχουν ξετρελάνει

Η ελληνική τηλεόραση εύχεται με τον δικό της τρόπο «καλή επιτυχία» στον Akyla που το Σάββατο 16/5 στη Βιέννη θα τραγουδήσει το «Ferto» και ελπίζει να τερματίσει στο Νο1 της φετινής Eurovision και μετά την Έλενα Παπαρίζου να το ξαναφέρει στην Ελλάδα!

Το MEGA στέλνει τις ευχές του μέσα από ένα χιουμοριστικό βιντεάκι με πρωταγωνιστές από τις σειρές «Ντόλτε Βίτα», «Έχω παιδιά» και «Οι απαράδεκτοι». Εκεί βλέπουμε τη Χριστίνα (Άννα Παναγιωτοπούλου) και τη Σάσα (Κατιάνα Μπαλανίκα), αλλά και τη Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) να μιλάει στον γιο της, αλλά και τον Γιάννη (Γιάννης Μπέζος) με τη Δήμητρα (Δήμητρα Παπαδοπούλου) να χρησιμοποιούν ατάκες με το «Ferto» σε ρόλο πρωταγωνιστή!

Το STAR με τη σειρά του έφτιαξε ένα βιντεάκι με τους πρωταγωνιστές της σειράς «Τα φαντάσματα» να χορεύουν στον ξέφρενο ρυθμό του «Ferto» και το μοιράστηκε στα social media με τη λεζάντα: «Όλη η Ελλάδα μαζί σου Ακύλα! Ζήσε τη στιγμή και χάρισε μας μια εμφάνιση που θα θυμόμαστε στη φετινή Eurovision! Η Μπήλιω και ο Βαγγέλης ήδη χορεύουν στους ρυθμούς σου!»