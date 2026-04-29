Η IFAB έδωσε το «πράσινο φως» για τον κανονισμό «Βινίσιους» στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Σο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ του Μεξικό και του Καναδά φαίνεται πως θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ένας νέος κανονισμός, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να πάρει και αυτό το μέτρο ώστε να εξαλείψει τα περιστατικά ρατσισμού από τα γήπεδα, εξαντλώντας την αυστηρότητά της. Ο κανονισμός λοιπόν που θα μπει σε χρήση θα αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα καλύπτουν το στόμα τους για να μιλήσουν σε αντίπαλο κατά την διάρκεια του αγώνα, οι οποίοι θα τιμωρούνται με κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή.

Προφανώς η αφορμή για αυτή την απόφαση και την χρήση του συγκεκριμένου νέου κανονισμού ήταν το συμβάν ανάμεσα στον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους Τζούνιορ στον αγώνα της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League. Μάλιστα αναμένονται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος θα ανακοινώσει επίσης πως με κόκκινη θα τιμωρούνται και οι ποδοσφαιριστές που θα διαμαρτύρονται στον διαιτητή για τις αποφάσεις του.

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) ανέφερε συγκεκριμένα:

«Το IFAB σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στο Βανκούβερ του Καναδά, ενέκρινε ομόφωνα δύο αλλαγές που πρότεινε η FIFA στους Κανόνες του Παιχνιδιού για την αντιμετώπιση της μεροληπτικής και ακατάλληλης συμπεριφοράς».

Ο δεύτερος κανόνας αφορά σε αποβολή ποδοσφαιριστών που εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυείας. Όπως αναφέρεται:

«Ο διαιτητής μπορεί να δώσει κόκκινη κάρτα σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για απόφασή του. Αυτός ο νέος κανόνας θα ισχύει και για μέλη του προπονητικού επιτελείου που παροτρύνουν τους παίκτες να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο».