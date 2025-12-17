Η ηγετική εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα και γιατί η «Ιθάκη» θα περάσει σε δεύτερη μοίρα

Παρών στην ηγεσία της κεντροαριστεράς αλλά και αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα «παρών» που ακούγεται όλο και πιο ηχηρά τόσο από τον ίδιο όσο και στις δημοσκοπικές καταγραφές.

Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί, αυστηρά, τη στρατηγική που έχει σχεδιάσει εδώ και καιρό. Από τη σιωπή, στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, στις ομιλίες της Θεσσαλονίκης, στην έκδοση του βιβλίου. Και πλέον στις περιοδείες. «Η επιστροφή που ακούγεται», όπως τονίζουν και οι επικοινωνιολόγοι και όπως διακρίνουν και οι δημοσκόποι. Μια «επιστροφή» που προκαλεί αντιδράσεις και στην κυβέρνηση αλλά κυρίως στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Νέες συζητήσεις άνοιξαν από χθες Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στην Κουμουνδούρου αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη. Κάποιοι, μάλιστα βουλευτές το συζητούσαν και εντός κοινοβουλίου. Και κέρδισε εκ νέου ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας και της προβολής, παρά το γεγονός πως ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός, δεν είναι βουλευτής και ο πρωθυπουργός προχώρησε σε σημαντικές εξαγγελίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν επέλεξε τυχαία την Πάτρα. Ως πρωθυπουργός είχε λάβει τα μεγαλύτερα ποσοστά, επικράτησε στο προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, και συνδέθηκε διαχρονικά με την τοπική κοινωνία. Αν και, όπως, λένε κάποιοι, περίμενε και μερικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Πάτρα και τις ευρύτερες περιοχές που τελικά δεν προσήλθαν.

Ούτε τυχαία δεν είναι η επόμενη περιοδεία του, στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές. Επιθυμεί να ενισχύσει την παρουσία του στο χώρο της κεντροαριστεράς και να αντιμετωπίσει το «σκληρό» κοινό της Β. Ελλάδος. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει ξεχαστεί!

Η χθεσινή του ομιλία, όμως, πέραν των έμμεσων διαχωριστικών γραμμών στις ηγεσίες της κεντροαριστεράς είχε και ηγετικά χαρακτηριστικά. Θέλησε να τοποθετηθεί απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μέγα ζητούμενο -το «αντίπαλο δέος»- μπορεί, πλέον, να έχει πρόσωπο. Και να είναι του Αλέξη Τσίπρα. Με αλλά λόγια ο στόχος των επόμενων εκλογών; Το ξεκαθάρισε χθες και αυτό: «αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης και να συνεχίσει να κυβερνά η δεξιά;».

«Ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο η προσπάθεια του να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών από ότι ο πρωθυπουργός να κερδίσει τις εκλογές», υποστηρίζουν κάποιοι μπαρουτοκαπνισμένοι στην πολιτική. Αλλά και σε αυτό απάντησε: «πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε να επιταχύνουμε», τόνισε με δηκτικό τρόπο θέτοντας ήδη τους πρώτους όρους για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Για αυτό, όπως λέγεται, το βιβλίο θα περάσει σε δεύτερη μοίρα και ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κεντρικές ομιλίες…