Η Ίντερ στο κυνήγι του Κουλιεράκη: Οι «νερατζούρι» βλέπουν τον διεθνή στόπερ ως μελλοντικό ηγέτη

Μετά το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ και της Γιουβέντους, η Ίντερ μπαίνει δυναμικά στη μάχη για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, του 21χρονου διεθνούς Έλληνα αμυντικού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, οι «νερατζούρι» παρακολουθούν στενά τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και τον θεωρούν ως τον ιδανικό διάδοχο για την αμυντική τους γραμμή.

Difesa Inter, occhi su Koulierakis: difensore mancino del Wolfsburg classe 2003 impegnato in questi giorni con la Grecia per il quale i tedeschi chiedono 25 milioni per cederlo.

Η Ίντερ βλέπει στο πρόσωπο του Κουλιεράκη έναν μελλοντικό βασικό πυλώνα, καθώς τα συμβόλαια των έμπειρων Ατσέρμπι και Ντε Φράι λήγουν το 2026. Η ιταλική ομάδα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει κίνηση για την απόκτησή του ακόμη και τον ερχόμενο Ιανουάριο, προκειμένου ο νεαρός αμυντικός να έχει τον χρόνο να προσαρμοστεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο δίπλα στους έμπειρους συμπαίκτες του.

Η Βόλφσμπουργκ, στην οποία ο Κουλιεράκης κόστισε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο του 2024, δεν είναι αρνητική στην πώλησή του, αλλά αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Ο Έλληνας στόπερ έχει ήδη καταγράψει 36 εμφανίσεις με τη γερμανική ομάδα, ενώ η αξία του έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την στιγμή της μεταγραφής του.