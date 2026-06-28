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Το καλοκαίρι του 1987 μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο πάγωσε ολόκληρη τη χώρα. Η δολοφονία της 18χρονης Ζωής Γαρμανή από τον 27χρονο σύζυγό της, Παναγιώτη Φραντζή, και ο τεμαχισμός της σορού της έμελλε να καταγραφούν ως ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη σύγχρονη ελληνική εγκληματολογική ιστορία.

Ανθρώπινα μέλη σε σακούλες σκουπιδιών

Η ιστορία ξεκίνησε το πρωί της 25ης Ιουνίου 1987 στα Κάτω Πατήσια. Ένας άνδρας που έψαχνε αντικείμενα σε κάδο απορριμμάτων άνοιξε μία σακούλα και βρέθηκε μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Μέσα υπήρχαν ανθρώπινα μέλη. Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και πολύ γρήγορα διαπίστωσε ότι επρόκειτο για τεμαχισμένη σορό γυναίκας. Οι έρευνες επεκτάθηκαν στους γύρω κάδους, όπου εντοπίστηκαν και άλλα μέλη του σώματος, όχι όμως το κεφάλι, γεγονός που δυσκόλευε σημαντικά την ταυτοποίηση του θύματος.

Οι αστυνομικοί της Σήμανσης άρχισαν να εξετάζουν κάθε στοιχείο που υπήρχε στις σακούλες. Ανάμεσα στα ευρήματα βρισκόταν μία απόδειξη αγοράς από κρεοπωλείο της περιοχής. Η μικρή αυτή λεπτομέρεια αποδείχθηκε καθοριστική. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θυμήθηκε τον πελάτη που είχε πραγματοποιήσει την αγορά λίγες ημέρες νωρίτερα και τον αναγνώρισε ως έναν νεαρό που κατοικούσε στη γειτονιά. Ο κλοιός άρχισε να στενεύει γύρω από τον 27χρονο Παναγιώτη Φραντζή.

Το ίδιο απόγευμα ο Φραντζής εμφανίστηκε αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Εκεί παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ωστόσο πως ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος έπειτα από έναν έντονο καβγά. Οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι όταν ο ίδιος υπέδειξε τα σημεία όπου είχε πετάξει τα υπόλοιπα μέλη της σορού, καθώς και το σημείο όπου είχε πετάξει το κεφάλι της άτυχης κοπέλας.

Ο καβγάς που κατέληξε στον θάνατο

Ο Παναγιώτης Φραντζής, ένας 25χρονος φοιτητής της ΑΣΟΕΕ, που προερχόταν από οικογένεια της μεσαίας τάξης και μέχρι τότε δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Η γνωριμία του με τη Ζωή (Ζωζώ) Γαρμανή ξεκίνησε το 1985, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν θυελλώδη δεσμό, με τον Φραντζή να εμφανίζεται ιδιαίτερα κτητικός και ζηλότυπος. Παρά τις συχνές εντάσεις, η Ζωή αποφάσισε να τον παντρευτεί τον Δεκέμβριο του 1986.

Ωστόσο, ο γάμος τους δεν κύλησε ποτέ ομαλά. Σύμφωνα με καταθέσεις που παρουσιάστηκαν αργότερα στη δίκη, οι καβγάδες ήταν σχεδόν καθημερινοί και πολλές φορές ξεσπούσαν για ασήμαντες αφορμές. Το βράδυ της 24ης Ιουνίου 1987, το ζευγάρι είχε ακόμη μία έντονη αντιπαράθεση. Ο ίδιος ο Φραντζής, ο μοναδικός άνθρωπος που γνώριζε τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα, υποστήριξε ότι αρχικά η σύζυγός του δεν του επέτρεπε να μπει στο σπίτι. Όπως ανέφερε στην απολογία του, αργότερα συμφιλιώθηκαν προσωρινά, όμως λίγο μετά ξέσπασε νέος καβγάς. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής η Ζωή έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή από τη Δικαιοσύνη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατό της σε στραγγαλισμό.

Οι ειδικοί εκτίμησαν επίσης ότι ο τεμαχισμός της σορού πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατό της με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος και να καταστεί δυσκολότερη η αναγνώριση του θύματος. Το γεγονός ότι είχε αποκοπεί και το κεφάλι θεωρήθηκε από τις Αρχές στοιχείο που ενίσχυε την προσπάθεια συγκάλυψης.

Αφού η 18χρονη ήταν πλέον νεκρή, ο Φραντζής αποφάσισε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, τεμάχισε τη σορό της χρησιμοποιώντας ένα κρητικό μαχαίρι και ένα σφυρί, διαδικασία που διήρκεσε τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια έβαλε τα μέλη του σώματος σε πλαστικές σακούλες και τα πέταξε σε διαφορετικούς κάδους σκουπιδιών στα Κάτω Πατήσια, ενώ το κεφάλι το έκρυψε ξεχωριστά, επιχειρώντας να δυσκολέψει την αναγνώριση του θύματος.

Την επόμενη ημέρα επιχείρησε να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του, πιστεύοντας ότι δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ η πράξη του. Ωστόσο, μια απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι σακούλες παρέμειναν στους κάδους, ωστόσο τα εντόπισε ένας περαστικός.

Ένα έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη

Η αποκάλυψη των λεπτομερειών προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία. Τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούσαν καθημερινά τις εξελίξεις, ενώ η υπόθεση κυριάρχησε στην επικαιρότητα επί εβδομάδες. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστιο, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος αλλά και επειδή ο δράστης δεν ταίριαζε στο στερεότυπο του «κοινού εγκληματία». Ήταν ένας νέος άνθρωπος, χωρίς ποινικό παρελθόν, από οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναπαράσταση του εγκλήματος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές μαρτυρίες της εποχής, ο Φραντζής περιέγραψε με ψυχραιμία τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα ενός εγκλήματος που είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η πολύκροτη δίκη και η αποφυλάκιση

Η δίκη ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1988 και συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον. Η υπεράσπιση επιχείρησε να πείσει το δικαστήριο ότι ο θάνατος της Ζωής είχε προκληθεί χωρίς πρόθεση, κατά τη διάρκεια συμπλοκής του ζευγαριού. Η πολιτική αγωγή και η εισαγγελική αρχή, αντίθετα, υποστήριξαν ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και κυρίως το πόρισμα του ιατροδικαστή αποδείκνυαν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τελικά το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Παναγιώτη Φραντζή για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για περιύβριση νεκρού, επιβάλλοντάς του την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Φραντζής φέρεται να διατήρησε υποδειγματική συμπεριφορά. Έλαβε εκπαιδευτικές άδειες και επιχείρησε να ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές, ενώ οι εκθέσεις των σωφρονιστικών αρχών αξιολογούσαν θετικά τη διαγωγή του. Έπειτα από περίπου 18 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκε το 2005, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο για τους κρατούμενους που εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις υφ' όρον απόλυσης. Η αποφυλάκισή του είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Τα επόμενα χρόνια ο ίδιος απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δημιούργησε νέα οικογένεια με δύο παιδιά, επιλέγοντας να ζήσει μακριά από την έντονη προβολή που είχε συνοδεύσει την υπόθεσή του. Παρ' όλα αυτά, το όνομά του εξακολουθεί να συνδέεται με ένα από τα πιο πολύκροτα εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.