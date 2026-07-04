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Ήταν 2 Ιουλίου του 2019, όταν η Σούζαν Ίτον θα έβγαινε για το καθημερινό της τρέξιμο, κατά την επίσκεψή της στα Χανιά της Κρήτης για ένα επιστημονικό συνέδριο. Όμως, δε γύρισε ποτέ. Η εξαφάνισή της γρήγορα θα εξελισσόταν σε μια από τις πιο άγριες και σοκαριστικές δολοφονίες των τελευταίων ετών στη χώρα.

Έξι ημέρες μετά θα εντοπιστεί νεκρή σε ένα εγκαταλελειμμένο γερμανικό καταφύγιο, θύμα ενός εγκλήματος που προκάλεσε διεθνή αποτροπιασμό.

Ποια ήταν η Σούζαν Ίτον

H Αμερικανίδα βιολόγος Susanne Eaton που δολοφονήθηκε στην Κρήτη τον Ιούλιο του 2019. Φωτό: MAX PLANCK INSTITUTE DRESDEN HANDOUT/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Σούζαν Ίτον γεννήθηκε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ στις 23 Δεκεμβρίου του 1959. Υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένη μοριακή βιολόγος και ερευνήτρια στον τομέα της αναπτυξιακής βιολογίας. Εργαζόταν στο Ινστιτούτο Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ στη Δρέσδη της Γερμανίας, ενώ είχε συνεργαστεί με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως.

Η επιστημονική της πορεία χαρακτηριζόταν από σημαντικές ανακαλύψεις γύρω από την ανάπτυξη των κυττάρων και των ιστών, ενώ οι συνάδελφοί της την περιέγραφαν ως μια λαμπρή επιστήμονα με αστείρευτη περιέργεια και βαθιά ανθρωπιά.

Παράλληλα, ήταν σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών. Αγαπούσε τον αθλητισμό, το τρέξιμο και τις υπαίθριες δραστηριότητες, συνήθεια που δυστυχώς έμελλε να αποβεί μοιραία.

Το τζόκινγκ που αποδείχθηκε μοιραίο

Η Σούζαν Ίτον είχε ταξιδέψει στην Κρήτη ήδη από τις 30 Ιουνίου για να συμμετάσχει σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιούνταν στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων.

Στις 2 Ιουλίου 2019 βγήκε, όπως συνήθιζε καθημερινά, για τρέξιμο. Άφησε στο δωμάτιό της το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά της αντικείμενα, θεωρώντας ότι θα επέστρεφε μέσα σε λίγη ώρα. Ωστόσο, οι ώρες περνούσαν και η κορυφαία επιστήμονας δεν έδειχνε κανένα ίχνος ζωής.

Οι διοργανωτές του συνεδρίου άρχισαν να ανησυχούν όταν δεν εμφανίστηκε στις προγραμματισμένες επιστημονικές εργασίες. Πολύ γρήγορα ενημερώθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και δεκάδες συνάδελφοί της που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Παράλληλα, οι αρχές επιστρατεύσαν κάθε διαθέσιμο μέσο. Χρησιμοποιήθηκαν drones, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ελικόπτερο και θερμικές κάμερες. Αφού ξεκίνησαν οι έρευνες, έφτασαν στο νησί και μέλη της οικογένειάς της προκειμένου να βοηθήσουν με κάθε τρόπο.

Η υπόθεση λόγω της θέσης της είχε συγκεντρώσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών έκαναν λόγο ακόμη και για πιθανό ατύχημα κατά τη διάρκεια της διαδρομής της. Όσο όμως περνούσαν οι ημέρες, οι αστυνομικοί άρχισαν να θεωρούν όλο και πιο πιθανό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η τραγική ανακάλυψη στο γερμανικό καταφύγιο

Το σημείο που βρέθηκε η σορός της Σούζαν Ίτον στο γερμανικό καταφύγιο/Φωτ.: FLASH NEWS/ΑΠΕ ΜΠΕ

Στις 8 Ιουλίου 2019 θα γραφτεί η τραγική κατάληξη των ερευνών εντοπισμού. Ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε τη σορό της Σούζαν Ίτον μέσα σε εγκαταλελειμμένο γερμανικό καταφύγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στο Μάλεμε Χανίων.

Το σημείο ήταν ιδιαίτερα δυσπρόσιτο και η σορός είχε πεταχτεί μέσα σε βαθύ κατακόρυφο άνοιγμα εξαερισμού, γεγονός που εξηγούσε γιατί δεν είχε εντοπιστεί στις αρχικές έρευνες.

Η είδηση προκάλεσε σοκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όμως οι εξελίξεις που θα ακολουθούσαν θα ήταν ακόμη πιο φρικιαστικές.

Το μέγεθος της φρίκης αποτυπώθηκε και στην ιατροδικαστική εξέταση της σορού. Η Σούζαν Ίτον έφερε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και στο πρόσωπο, εκτεταμένες κακώσεις και αμυντικά τραύματα στα χέρια, που έδειχναν ότι πάλεψε για τη ζωή της.

Ως αιτία θανάτου ορίστηκε η ασφυξία.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι πριν την ασφυξία είχε προηγηθεί σεξουαλική κακοποίηση, στοιχείο που άλλαξε πλήρως την πορεία της έρευνας και οδήγησε τις Αρχές στην αναζήτηση δράστη με σεξουαλικό κίνητρο.

Οι αστυνομικοί φτάνουν στα ίχνη του δολοφόνου

Μετά την αποκάλυψη της φρίκης, οι Αρχές εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων άρχισαν να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν επίσης ίχνη από ελαστικά και πληροφορίες για ένα ύποπτο αγροτικό αυτοκίνητο που είχε θεαθεί κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η επιστήμονας.

Οι αρχές προσχώρησαν στην προσαγωγή 10 ντόπιων, καθώς το σημείο που εντοπίστηκε το πτώμα «μαρτυρούσε» ότι ο δράστης ήξερε καλά την περιοχή. Τελικά, η έρευνα οδήγησε στον 27χρονο τότε Κρητικό αγρότη, Γιάννη Παρασκάκη, παντρεμένο και πατέρα δύο παιδιών.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA, τα ίχνη από το όχημά του και άλλα εγκληματολογικά ευρήματα τον συνέδεσαν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Στην αρχή αρνήθηκε τα πάντα, όμως όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα στοιχεία και «έπεσε» σε αντιφάσεις, λύγισε και ομολόγησε.

Η ομολογία και το κίνητρο

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε τότε η ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης υποστήριξε ότι είδε τη Σούζαν Ίτον να κινείται μόνη της και αποφάσισε να της επιτεθεί, παρακινούμενος από σεξουαλικά κίνητρα.

Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, την παρέσυρε δύο φορές με το αυτοκίνητό του, την ακινητοποίησε, την έβαλε στο πορτμπαγκάζ και τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο καταφύγιο.

Εκεί τη βίασε και στη συνέχεια τη σκότωσε με ασφυξία, πριν πετάξει τη σορό στο άνοιγμα του καταφυγίου και επιχειρήσει να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος, καθαρίζοντας ακόμη και το όχημά του.

«Την είδα στον δρόμο, τη χτύπησα ελαφρά με το αυτοκίνητο από πίσω. Εκείνη γονάτισε και με κοίταξε. Τότε θόλωσα, με κατέλαβαν δαιμονικές δυνάμεις, πάτησα γκάζι και πέρασα από πάνω της. Κατέβηκα, την είδα με κομμένο αυτί. Ήταν όμως ζωντανή. Την έβαλα στο πορτπαγκάζ, τη μετέφερα στο καταφύγιο και ασέλγησα πάνω της», είπε στην ομολογία του.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι υπήρχαν καταγγελίες από γυναίκες σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος είχε στο παρελθόν προσπαθήσει να τις χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, περιστατικά που τότε είχαν αντιμετωπιστεί ως τροχαία συμβάντα και όχι ως πιθανές απόπειρες σεξουαλικής επίθεσης.

Η δίκη

ΔΙΚΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΣΟΥΖΑΝ ΙΤΟΝ (EUROKINISSI)

Η δίκη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφοροποιήσει την αρχική του ομολογία.

Υποστήριξε ότι η παράσυρση ήταν ατύχημα και ότι πανικοβλήθηκε, ενώ αρνήθηκε ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ανθρωποκτονίας και αμφισβήτησε μέρος των όσων είχε καταθέσει στην προανάκριση.

Η εισαγγελική πρόταση, όμως, ήταν καταπέλτης. Η οικογένεια της Σούζαν Ίτον παρέστη στη διαδικασία, ενώ οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής παρουσίασαν αναλυτικά τα εγκληματολογικά και ιατροδικαστικά στοιχεία, τα οποία κατέρριπταν τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Στις 13 Οκτωβρίου 2020 το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο.

Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, επιπλέον κάθειρξη 13 ετών για τον βιασμό και τέσσερις μήνες φυλάκισης για παράνομη οπλοκατοχή, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.