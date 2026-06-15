«Η ιπτάμενη πατάτα»: Το μυστηριώδες UFO που εμφανίστηκε πάνω από στρατιωτική βάση των ΗΠΑ

Ένα αντικείμενο σε σχήμα πατάτας, στο μέγεθος μεγάλου αεροσκάφους, να αιωρείται ακίνητο πάνω από μία από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν κι ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, οι αμερικανικές αρχές επιμένουν ότι πρόκειται για πραγματική καταγραφή που περιλαμβάνεται σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τα UFO.

Το περιστατικό, που έχει ήδη αποκτήσει το παρατσούκλι «The Potato UFO», συγκαταλέγεται στις πιο παράξενες αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των νέων αποκαλύψεων της αμερικανικής κυβέρνησης για άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Η παράξενη θέα πάνω από το Cheyenne Mountain



Όλα συνέβησαν ένα πρωινό του Φεβρουαρίου του 2022 στο Κολοράντο.

Πέντε στρατιωτικοί από το Fort Carson, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός πληροφοριών του αμερικανικού στρατού, βγήκαν από το κτίριο όπου εργάζονταν και αντίκρισαν κάτι που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν.

Πάνω από το Cheyenne Mountain, μια περιοχή που φιλοξενεί στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αιωρούνταν ένα παράξενο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις περιγραφές τους, έμοιαζε με μια τεράστια, ασύμμετρη πατάτα. Δεν θύμιζε αεροσκάφος, ελικόπτερο ή οποιοδήποτε γνωστό εναέριο μέσο.

Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν ότι παρέμενε απολύτως ακίνητο.

«Λες και ήταν φτιαγμένο από λέπια»



Οι μαρτυρίες που καταγράφηκαν από το FBI δίνουν ακόμη πιο περίεργες λεπτομέρειες. Το αντικείμενο περιγράφηκε ως λευκό, με γαλακτώδη και ιριδίζουσα όψη, που αντανακλούσε το φως του ήλιου. Η επιφάνειά του φέρεται να αποτελούταν από ακανόνιστα πάνελ ή «λέπια ψαριού», τα οποία έμοιαζαν να κινούνται σε αργούς κυματισμούς.

Παρότι το σώμα του αντικειμένου παρέμενε ακίνητο, η επιφάνειά του έδινε την αίσθηση ότι μεταμορφωνόταν διαρκώς.

Οι μάρτυρες υποστήριξαν ότι το παρακολουθούσαν για περίπου δύο λεπτά πριν εξαφανιστεί ξαφνικά, χωρίς να αφήσει ίχνος.

Χωρίς φωτογραφίες, χωρίς βίντεο



Το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να είχε περάσει στη σφαίρα του μύθου αν δεν είχε καταγραφεί επισήμως.

Κανείς από τους στρατιωτικούς δεν είχε εκείνη τη στιγμή κινητό τηλέφωνο μαζί του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε μία φωτογραφία ή βίντεο.

Χρόνια αργότερα, ένας από τους μάρτυρες συναντήθηκε με πράκτορα του FBI και ειδικό σκιτσογράφο, οι οποίοι δημιούργησαν μια απεικόνιση του αντικειμένου με βάση την περιγραφή του.

Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν αστείο και ταυτόχρονα ανατριχιαστικό: μια γιγαντιαία «πατάτα» να αιωρείται πάνω από τα βουνά του Κολοράντο.



Η εξήγηση που δεν έπεισε ούτε τους ερευνητές

Οι αμερικανικές υπηρεσίες επιχείρησαν να δώσουν μια πιο γήινη εξήγηση.

Σύμφωνα με την ανάλυση που περιλαμβάνεται στους φακέλους, το φαινόμενο ίσως να προκλήθηκε από ανάκλαση του ηλιακού φωτός πάνω στο χιόνι του βουνού, η οποία δημιούργησε μια οπτική ψευδαίσθηση σε χαμηλά νέφη.

Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Οι πέντε μάρτυρες επέμεναν ότι ο ουρανός ήταν εντελώς καθαρός και χωρίς σύννεφα.

Ακόμη και η ίδια η έκθεση καταλήγει ότι υπάρχει «χαμηλή βεβαιότητα» για αυτή την εκδοχή, αφήνοντας ουσιαστικά το περιστατικό ανεξήγητο.

Δεν είναι η πρώτη «πατάτα» στους ουρανούς



Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, δεν πρόκειται για τη μοναδική φορά που ένα αντικείμενο με αυτό το σχήμα έχει καταγραφεί ως UFO.

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι το 1950 ένας κάτοικος του Άρκανσο είχε δηλώσει πως είδε στον ουρανό κάτι που έμοιαζε με «σακί πατάτες» να κινείται σε μεγάλο ύψος. Τότε οι αρχές κατέληξαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για αερόστατο.

Στην περίπτωση του Κολοράντο, ωστόσο, καμία εξήγηση δεν θεωρείται επαρκής.



Το μυστήριο παραμένει



Παρά τα εκατοντάδες έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή.

Έχουν όμως παραδεχθεί ότι υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν με βεβαιότητα. Και η «ιπτάμενη πατάτα» του Κολοράντο ανήκει πλέον σε αυτή την κατηγορία.

Και όσο αστείο κι αν ακούγεται το όνομά της, παραμένει ένα από τα πιο παράξενα και ανεξήγητα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στους σύγχρονους φακέλους των αμερικανικών υπηρεσιών για τα UFO.

Με πληροφορίες από nytimes.com και apnews.com