Η iSea διαψεύδει τους φόβους για τους λαγοκέφαλους: «Αδικαιολόγητος ο πανικός για επιθέσεις»

Αδικαιολόγητο θεωρεί η περιβαλλοντική οργάνωση iSea το κλίμα ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από υποτιθέμενες επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά που να τεκμηριώνουν τέτοιους ισχυρισμούς.

Όπως ανέφερε η υπεύθυνη επικοινωνίας της οργάνωσης, Αναστασία Χαρίτου, τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί σε περιοχές όπως η Κάλυμνος και η Κύπρος αφορούσαν περιπτώσεις όπου άνθρωποι προσέγγισαν ή τάισαν τα ψάρια σε ρηχά νερά.

«Δεν επιτίθενται στους λουόμενους»

Σύμφωνα με την κ. Χαρίτου, δεν υπάρχει περίπτωση ένας λαγοκέφαλος να επιτεθεί απρόκλητα σε κάποιον που κολυμπά.

Όπως εξηγεί, ακόμη και στις περιπτώσεις ψαροντουφεκάδων, το ενδιαφέρον του ψαριού στρέφεται συνήθως προς τα αλιεύματα που μεταφέρουν και όχι προς τους ίδιους.

Η iSea υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την εικόνα ενός επιθετικού ζώου που επιτίθεται χωρίς λόγο στους λουόμενους. Αντίθετα, επισημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά βίντεο στα οποία άνθρωποι αλληλεπιδρούν με λαγοκέφαλους, ακόμη και παρουσία μικρών παιδιών.

Σε περιπτώσεις όπου σημειώθηκε δάγκωμα, η οργάνωση τονίζει ότι πρόκειται για περιστατικά παρενόχλησης άγριων ζώων και όχι για επιθέσεις.

Έκκληση για ψυχραιμία και επιστημονική προσέγγιση

Η περιβαλλοντική οργάνωση εκφράζει προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση γύρω από τα ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες.

Όπως αναφέρει, αντί να δίνεται έμφαση στις πραγματικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η εξάπλωση των ξενικών ειδών, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και η ανάγκη εθνικής στρατηγικής διαχείρισης, κυριαρχούν υπερβολές και κινδυνολογικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα, καλεί τα μέσα ενημέρωσης και όσους τοποθετούνται δημόσια να βασίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και επιστημονική γνώση, υπογραμμίζοντας ότι τα ουσιαστικά προβλήματα παραμένουν η κλιματική κρίση, η ρύπανση, η υπεραλίευση και η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Οι μύθοι για τους καρχαρίες

Η iSea αναφέρεται και στους φόβους που διαχρονικά συνοδεύουν τους καρχαρίες, επισημαίνοντας ότι επί δεκαετίες καλλιεργούνται υπερβολικές ανησυχίες για την παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες.

Η οργάνωση σημειώνει ότι κυκλοφορούν ανυπόστατοι χάρτες και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν δήθεν «επικίνδυνες περιοχές», ενώ στην πραγματικότητα οι πληθυσμοί πολλών ειδών καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και καρχαριών στην Ελλάδα παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες, παρά το γεγονός ότι κάθε σχετική εμφάνιση καταγράφεται πλέον και αναπαράγεται ευρέως μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Απόψε το 5ο Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού στη Θεσσαλονίκη

Με αφορμή τη συζήτηση για τα ξενικά είδη, η iSea διοργανώνει σήμερα το 5ο Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μπροστά στις «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου.

Από τις 19:00 έως τις 23:00, σεφ και συνεργάτες της δράσης θα προσφέρουν δωρεάν street food δημιουργίες με βασικό συστατικό το μπλε καβούρι Ατλαντικού, ένα ξενικό αλλά βρώσιμο είδος, η κατανάλωση του οποίου συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα διατεθούν περίπου 30 κιλά καβουρόψιχας για την παρασκευή τριών διαφορετικών πιάτων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις για τα ξενικά είδη, τη βιώσιμη κατανάλωση θαλασσινών και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ