Μια σημαντική πολιτική αλλαγή ενδέχεται να δρομολογηθεί στην Ισπανία, καθώς οι δημοσκοπήσεις ενόψει των πρόωρων εκλογών της 29ης Νοεμβρίου δείχνουν προβάδισμα των δεξιών κομμάτων, έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης. Το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ ανοίγει τη συζήτηση για μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εύρος των αλλαγών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους συσχετισμούς δυνάμεων και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα υπουργεία σε περίπτωση συνεργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. Το Vox δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πόσο ενεργό ρόλο επιθυμεί να αναλάβει σε μια πιθανή κυβέρνηση Φεϊχό, ενώ τα προεκλογικά προγράμματα των δύο κομμάτων δεν περιλαμβάνουν πάντα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στην περίπτωση του PP, μάλιστα, η περιορισμένη εξειδίκευση των προτάσεων αποτελεί, σύμφωνα με στέλεχος του κόμματος, συνειδητή επιλογή, ώστε ο ηγέτης του να αποφύγει τις υπερβολικές υποσχέσεις.

Παρά τις διαφωνίες τους, τα δύο κόμματα θα μπορούσαν να προωθήσουν αλλαγές σε έξι βασικούς τομείς: τη μετανάστευση, τη γεωργία, την τεχνολογία, την ενέργεια και το κλίμα, τις σχέσεις με την Κίνα, καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών και τον πολιτισμό.

Spain heads to the polls on November 29 for a snap parliamentary election, with Prime Minister Pedro Sanchez seeking re-election.



Here is a look at how the elections work ⬇️ pic.twitter.com/PAJOngaK86 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 27, 2026

1. Μετανάστευση: Προτεραιότητα στους Ισπανούς

Η μεταναστευτική πολιτική είναι ένας από τους τομείς στους οποίους αναμένεται η μεγαλύτερη διαφοροποίηση από την περίοδο της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ. Τόσο το PP όσο και το Vox έχουν ασκήσει έντονη κριτική στη μαζική νομιμοποίηση μεταναστών που προώθησε η σημερινή κυβέρνηση, ενώ το Λαϊκό Κόμμα ζητά ακόμη και τη θεσμοθέτηση απαγόρευσης τέτοιου είδους μέτρων.

Από τις εκλογές του 2023 και μετά, η μετανάστευση έχει ανέβει στη δεύτερη θέση των σημαντικότερων προβληματισμών των Ισπανών, πίσω μόνο από το στεγαστικό ζήτημα. Η κρίση στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί άνδρες από το Μαρόκο, πέρασαν στην ισπανική επικράτεια, συνέβαλε στη σκλήρυνση της ρητορικής των δύο κομμάτων, τα οποία υιοθέτησαν ακόμη και τον όρο «εισβολή».

Κεντρική πρόταση του Vox είναι η λεγόμενη «εθνική προτεραιότητα», μια πολιτική που προβλέπει προνομιακή πρόσβαση των Ισπανών σε δημόσιες υπηρεσίες και παροχές, από τη στέγαση και την εκπαίδευση μέχρι τα κοινωνικά επιδόματα. Το PP περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του αντίστοιχα κριτήρια προτεραιότητας για ορισμένες παροχές και δημόσιους πόρους, χωρίς όμως να τα περιορίζει αποκλειστικά στην υπηκοότητα, καθώς αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι νόμιμοι κάτοικοι μακράς διάρκειας.

Το Vox έχει επίσης αναδείξει σε βασική προεκλογική του πρόταση την «επανεγκατάσταση» μεταναστών (remigration), όρο που προέρχεται από ακροδεξιούς πολιτικούς κύκλους της Γερμανίας και της Αυστρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κρίνει ότι τέτοιου είδους προτάσεις δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ το PP κρατά αποστάσεις από τη συγκεκριμένη ιδέα.

Στα υπόλοιπα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, πάντως, τα δύο κόμματα αναμένεται να κινηθούν κοντά στη νέα, αυστηρότερη κατεύθυνση που διαμορφώνεται στην ΕΕ, ακόμη και ως προς τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών.

2. Γεωργία: Το πεδίο διεκδίκησης του Vox

Η αγροτική Ισπανία αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το Vox, το οποίο παρουσιάζει την ύπαιθρο ως την αυθεντική καρδιά του ισπανικού έθνους. Το κόμμα του Αμπασκάλ έχει επιδιώξει επανειλημμένα να αναλάβει τα χαρτοφυλάκια της γεωργίας στις περιφέρειες όπου συγκυβερνά με το PP, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο υπουργείο να θεωρείται ένας από τους βασικούς στόχους του και σε μια ενδεχόμενη κεντρική κυβέρνηση συνεργασίας.

Η γεωργία συνδέεται άμεσα και με το μεταναστευτικό, καθώς ο αγροτικός τομέας της Ισπανίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία μεταναστών με χαμηλές αποδοχές. Το Vox έχει προτείνει την επέκταση της αρχής της «εθνικής προτεραιότητας» και σε αυτόν τον κλάδο, ζητώντας παράλληλα αυξήσεις μισθών ώστε οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας να γίνουν πιο ελκυστικές για τους Ισπανούς. Από την πλευρά του, το PP προκρίνει τη χορήγηση προσωρινών θεωρήσεων εργασίας και την πρόσληψη εργαζομένων στις χώρες καταγωγής τους.

Ένα ακόμη σημείο τριβής με τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να είναι το εμπόριο. Μια κυβέρνηση PP-Vox ενδέχεται να επιδιώξει περιορισμούς στις εισαγωγές από χώρες που θεωρεί ότι δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους Ισπανούς παραγωγούς. Το Vox έχει ζητήσει στο παρελθόν την αναστολή εμπορικής συμφωνίας για αγροτικά προϊόντα με το Μαρόκο, ενώ το PP ζητά τα εισαγόμενα τρόφιμα να τηρούν ισοδύναμα πρότυπα ασφάλειας και παραγωγής με εκείνα που ισχύουν στην Ισπανία.

Τα δύο κόμματα διαφωνούν και ως προς την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική. Το Vox την απορρίπτει, θεωρώντας ότι πλήττει τους Ισπανούς παραγωγούς, ενώ το PP αποφεύγει να ανοίξει έντονα τη σχετική συζήτηση, διατηρώντας γενικά θετική στάση απέναντι στη συμφωνία.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ζήτημα στο οποίο PP και Vox συμφωνούν απόλυτα με τη σημερινή σοσιαλιστική κυβέρνηση: την αντίθεσή τους σε περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), το βασικό ευρωπαϊκό σύστημα επιδοτήσεων για τους αγρότες, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

Final Vox Party rally before Sunday’s Spanish election.



It’s likely that Vox and the center-right PP party will form a coalition government after the election to unseat PM Sanchez pic.twitter.com/iv8ng3bQ63 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2026

3. Τεχνολογία: Τέλος στην αντιπαράθεση με τους μεγάλους ομίλους

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει αναδείξει την αντιπαράθεσή του με τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, τους οποίους αποκαλεί «τεχνοολιγάρχες», σε βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας. Μια κυβέρνηση PP-Vox αναμένεται να εγκαταλείψει αυτή την επιθετική στάση απέναντι στις Big Tech, με τον Αμπασκάλ να έχει ήδη συναντηθεί με τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στο Vox.

Ωστόσο, τα δύο δεξιά κόμματα δεν έχουν κοινή γραμμή σε όλα τα τεχνολογικά ζητήματα. Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 14 ετών, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι δεν κάνει αρκετά για την προστασία των ανηλίκων. Το Vox, αντίθετα, αντιτίθεται σε αυτού του είδους τους ηλικιακούς περιορισμούς.

Μεγαλύτερη αλλαγή ενδέχεται να υπάρξει στο ζήτημα των κέντρων δεδομένων (data centers). Η σοσιαλιστική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα διάταγμα που θέτει όρια στην ενεργειακή κατανάλωση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και προβλέπει όρους για την ψηφιακή κυριαρχία. Το μέτρο επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο, όμως ο Αλμπέρτο Ναδάλ, ο οποίος θεωρείται βασικός σύμβουλος του Φεϊχό σε θέματα βιομηχανίας, έχει δεσμευτεί ότι θα το καταργήσει εφόσον το PP αναλάβει την εξουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη επέκταση του κλάδου.

4. Ενέργεια και κλίμα: Απομάκρυνση από την πρωτοπορία της πράσινης πολιτικής

Η ενεργειακή μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Σάντσεθ, με την Ισπανία να συγκαταλέγεται στις πιο φιλόδοξες χώρες της ΕΕ σε θέματα πράσινης πολιτικής. Αυτή η κατεύθυνση αναμένεται να αλλάξει αισθητά υπό μια κυβέρνηση PP-Vox, αν και η έκταση της μεταβολής θα εξαρτηθεί από την επιρροή που θα αποκτήσει το ακροδεξιό κόμμα.

Το Vox συνδέει αρκετά από τα προβλήματα του ισπανικού αγροτικού τομέα με τους περιβαλλοντικούς κανόνες και εδώ και χρόνια κινητοποιεί τους υποστηρικτές του κατά της ευρωπαϊκής κλιματικής ατζέντας. Έχει, μάλιστα, επικρίνει την εκρίζωση ελαιόδεντρων προκειμένου να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάρκα.

Το PP, από την άλλη, βρίσκεται πιο κοντά στη νέα γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ζητώντας χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανόνων και τερματισμό της επιβολής, όπως τη χαρακτηρίζει, μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Στο ενεργειακό πεδίο, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών. Ωστόσο, η απομάκρυνση από την ενεργειακή μετάβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές έχουν πλέον εδραιωθεί στο ισπανικό ενεργειακό σύστημα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το μερίδιο της ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκε από 35% της συνολικής παραγωγής το 2015 σε 56% το 2025.

5. Κίνα: Πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο;

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της στενότερης συνεργασίας της ΕΕ με την Κίνα, με την Ισπανία να έχει αναπτύξει στρατηγικό διάλογο με τον πρόεδρο της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει οποιαδήποτε κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία για αυστηρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο έμπειρος διπλωμάτης Ιλδεφόνσο Κάστρο, υποστηρίζουν σταθερά τη διατλαντική συνεργασία και θα μπορούσαν να ωθήσουν μια κυβέρνηση του PP σε πιο σκληρή γραμμή, εφόσον αυτή συμβάδιζε με τις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον.

Το Vox έχει επίσης υιοθετήσει επικριτική στάση απέναντι στην Κίνα, κατηγορώντας το 2025 τον Σάντσεθ ότι κολακεύει την «κομμουνιστική κινεζική δικτατορία». Και τα δύο δεξιά κόμματα τάσσονται υπέρ του αποκλεισμού προμηθευτών υψηλού κινδύνου από δημόσιες συμβάσεις, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Huawei, ενώ έχουν επικρίνει έντονα την ανανέωση συμβάσεων της ισπανικής κυβέρνησης με την κινεζική εταιρεία.

Ωστόσο, μια αυστηρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο δεν θα είναι απαραίτητα εύκολη. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινεζικές επενδύσεις στην Ισπανία βρίσκονται σε περιφέρειες που διοικούνται από το PP, όπως η Γαλικία, η Ανδαλουσία και η Βαλένθια.

6. Δικαιώματα των γυναικών και πολιτισμικές συγκρούσεις

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει επιχειρήσει να προωθήσει προοδευτικές αξίες και πολιτικές σε διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή του Vox σε μια νέα κυβέρνηση θα σηματοδοτούσε σαφή αλλαγή κατεύθυνσης, ιδιαίτερα σε ζητήματα ισότητας και δικαιωμάτων.

Ο Φεϊχό έχει υποσχεθεί ότι θα καταργήσει την αυτόνομη υπουργική θέση για την ισότητα και θα μεταφέρει τις αρμοδιότητές της, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα φύλου, σε άλλο υπουργείο. Αντίστοιχα, το Vox θα μπορούσε να επιδιώξει τη δημιουργία υπουργείου Οικογένειας, ακολουθώντας το μοντέλο που έχει προωθήσει σε περιφερειακές κυβερνήσεις.

Ο επικεφαλής του PP έχει ανοίξει επίσης τη συζήτηση για πιθανή μεταρρύθμιση της ισπανικής νομοθεσίας για τις αμβλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς ανήλικων κοριτσιών που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε διακοπή κύησης θα πρέπει να ενημερώνονται. Το Vox, το οποίο το 2023 ζητούσε την κατάργηση του νόμου, εμφανίζεται πλέον λιγότερο σαφές ως προς τη συγκεκριμένη θέση.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων παραμένουν, πάντως, υπαρκτές και στο πεδίο της ισότητας. Το PP διατηρεί τη συναίνεση γύρω από τη νομοθεσία για την έμφυλη βία, ενώ το Vox προτιμά να μιλά για ενδοοικογενειακή βία και ζητά την κατάργηση νόμων που, κατά την άποψή του, ποινικοποιούν τους άνδρες.

Στην πολιτισμική ατζέντα, αναμένεται να συνεχιστούν οι αντιπαραθέσεις γύρω από την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς. Το Vox υποστηρίζει μέτρα υπέρ του κυνηγιού, ενώ και τα δύο κόμματα συμφωνούν με τη θήρευση λύκων για την προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων στη βόρεια Ισπανία.

Το πιο χαρακτηριστικό πεδίο σύγκρουσης, ωστόσο, είναι οι ταυρομαχίες. Ο σημερινός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, από το αριστερό κόμμα Sumar, κατήργησε το 2024 το εθνικό βραβείο ταυρομαχίας. Τόσο το PP όσο και το Vox έχουν δεσμευτεί ότι θα το επαναφέρουν.

Τι σημαίνει η δεξιά στροφή για τις Βρυξέλλες

Παρά τις πιθανές αλλαγές στην εσωτερική πολιτική της Ισπανίας, μια κυβέρνηση PP-Vox δεν αναμένεται να μετατρέψει τη χώρα σε ευρωσκεπτικιστική δύναμη στο ανώτατο επίπεδο της ΕΕ. Το Vox ασκεί έντονη κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γνωρίζει όμως ότι υπάρχουν όρια στην υιοθέτηση μιας ανοιχτά ευρωσκεπτικιστικής γραμμής στην Ισπανία.

Η χώρα παραμένει βαθιά φιλοευρωπαϊκή, καθώς η πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ συνδέθηκε με τη μετάβασή της στη δημοκρατία μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα αποτελεί, άλλωστε, αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης δημοκρατικής της πορείας.

Το πραγματικό διακύβευμα για τις Βρυξέλλες δεν είναι, επομένως, μια συνολική απομάκρυνση της Ισπανίας από την Ευρώπη, αλλά το πώς μια νέα κυβέρνηση θα επηρεάσει συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές: από τη μετανάστευση και την αγροτική παραγωγή μέχρι την κλιματική νομοθεσία, τις εμπορικές συμφωνίες και τη σχέση της ΕΕ με την Κίνα.