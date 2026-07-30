Η Ισπανία στέλνει στρατό στη Θέουτα μετά το κύμα μεταναστών από το Μαρόκο - Αναφορές για 9 νεκρούς

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν παράτυπα την Πέμπτη (30/7) από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, για να προστεθούν στους περισσότερους από 1.500 μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπείας της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω της μαζικής και χαώδους μετακίνησης.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κλίμακα της διέλευσης, με αριθμούς που κυμαίνονται από εκατοντάδες έως χιλιάδες ανθρώπους. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι μεταξύ 2.000 και 3.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Θέουτα την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters, αλλά ανέφεραν ότι η Guardia Civil δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό.

Πλάνα που τράβηξε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, να καταφτάνουν στις όχθες του θύλακα, κάποιοι κολυμπώντας, από το γειτονικό Μαρόκο.

Η Θέουτα, στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, χωρίζεται από την ηπειρωτική Ισπανία από το Στενό του Γιβραλτάρ και αποτελεί εδώ και καιρό κομβικό σημείο για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

FARO TV/Handout via REUTERS

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα. «Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και την ακεραιότητα των εθνικών συνόρων, αλλά ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ανησυχιών για τη μετανάστευση.

Κάποιοι από τους μετανάστες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν νεαροί άνδρες και έφηβοι, μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα, ισπανικού εδάφους έκτασης μόλις 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ορισμένοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» κατά την άφιξή τους. Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι είδαν σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης.



Αυτή η μαζική άφιξη μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.

Miedo me da preguntar la población de Ceuta. https://t.co/ZnS5tuMrKY — Niña roseada. (@florecicadabril) July 30, 2026

«Η κατάσταση είναι απόλυτο χάος», δήλωσε ο Ρασίντ Σμπιχί, επικεφαλής της ένωσης που εκπροσωπεί τους αξιωματικούς της Πολιτοφυλακής της Ισπανίας στη Θέουτα, οι οποίοι αστυνομεύουν τα σύνορα. «Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε ακριβείς αριθμούς, αλλά υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες που διασχίζουν τα σύνορα», είπε, προσθέτοντας ότι τα σύνορα έχουν «καταρρεύσει εντελώς».

Ο Άχραφ Μαϊμούνι, μέλος της Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο βόρειο Μαρόκο, περιέγραψε την κατάσταση ως «εξαιρετική». «Τα σύνορα του Ταρατζάλ άνοιξαν υπό ασυνήθιστες συνθήκες σήμερα το πρωί και οι άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα», είπε.

