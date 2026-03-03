Η ισραηλινή αστυνομία συλλαμβάνει «στον αέρα» δημοσιογράφους του CNN TÜRK

Ενώ η ένταση στο Τελ Αβίβ συνεχίζεται μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας παρενέβησαν στη ζωντανή μετάδοση του CNN TÜRK. Ο ανταποκριτής και ο κάμεραμαν μετέδιδαν στους τηλεθεατές τα γεγονότα και τη διαδικασία της μετακίνησης των πολιτών προς τα καταφύγια. Την ώρα, λοιπόν, που στην οθόνη προβάλλονταν οι σχετικές εικόνες, οι δυνάμεις ασφαλείας πλησίασαν την ομάδα του CNN TÜRK και διέκοψαν τη μετάδοση.

Κατά τη στιγμή της παρέμβασης, ο δημοσιογράφος επισήμανε τους περιορισμούς που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και ειδικότερα το γεγονός ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν κατά καιρούς παρόμοιες πρακτικές. Μετά το περιστατικό, ο δημοσιογράφος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ενημερωτικού μέσου, Μουράτ Γιάντσι και αφού του είπε ότι πήρε άδεια για να του μιλήσει, τον ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία τους, ότι τους είχαν κατασχέσει τα τηλέφωνα και ότι τους είχαν υπό κράτηση.

