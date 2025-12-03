«Η γυναίκα μου είναι μέσα»: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία σύμβολο της φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ

Κάθε απόγευμα ο Wong και η σύζυγός του πήγαιναν εναλλάξ να πάρουν την εγγονή τους από το σχολείο. Εκείνο το φθινοπωρινό απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, ήταν η σειρά του 71χρονου συνταξιούχου, που βγήκε να πάει περπατώντας στο σχολείο, απολαμβάνοντας τον γαλανό ουρανό και το δροσερό αεράκι.

Τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που ακολούθησε στο συγκρότημα διαμερισμάτων Wang Fuk Court στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ. Λίγα λεπτά αφότου έφυγε από το διαμέρισμα όπου διέμενε με τη σύζυγό του, ο Wong συνειδητοποίησε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε έναν από τους πύργους του συγκροτήματος.



REUTERS/Tyrone Siu

Μέχρι να επιστρέψει, αφήνοντας την εγγονή του να τρέξει μακριά, φλόγες ξεχύνονταν από τους μεσαίους ορόφους του πύργου όπου ζούσε αυτός και η σύζυγός του.



«Η γυναίκα μου είναι μέσα», ούρλιαξε, δείχνοντας τις φλόγες που τύλιγαν την πολυκατοικία.



Μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, η σύζυγος του Wong εξακολουθεί να αγνοείται και είναι ανάμεσα στους 30 αγνοούμενους. Τουλάχιστον 156 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά.



Η δεινή θέση του Wong - με τα χέρια υψωμένα από αγωνία και κλαίγοντας καθώς στέκεται με φόντο αυτό που έγινε η πιο φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948 - αποτυπώθηκε σε μια φωτογραφία του Reuters που έγινε viral, αποτελώντας το εμβληματικό κάδρο της καταστροφής.



«Μια εικόνα που λέει τα πάντα»



Ο φωτογράφος του Reuters, Tyrone Siu, είπε ότι είδε τον Wong στην άκρη του δρόμου να χειρονομεί με ξέφρενη θλίψη όταν έφτασε στο σημείο περίπου μία ώρα αφότου ξεκίνησε η πυρκαγιά.



«Είναι μια εικόνα που σου λέει τα πάντα αμέσως», είπε ο Siu. «Ανεξάρτητα από την καταγωγή σου, μπορείς να νιώσεις αυτό που νιώθει ο κ. Wong, την αδυναμία και τον πόνο».

REUTERS/Tyrone Siu

Ο γιος του Wong μίλησε στο Reuters, ενώ αστυνομικοί με στολές προστασίας και κράνη έψαχναν τα κτίρια για πτώματα. Μέχρι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για τη μητέρα του, τη σύζυγο του Wong.



Ο J Wong είπε ότι ήθελε να πει την ιστορία της οικογένειάς του ως μέρος μιας διαδικασίας θεραπείας.



Οι Αρχές έχουν επισημάνει ότι το πλαστικό πλέγμα και ο μονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες ανακαίνισης στο συγκρότημα, προκάλεσαν την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά πολυώροφους πύργους, όπου κατοικούν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι.



«Εκείνη την πρώτη μέρα, φυσικά και δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό που συνέβη», δήλωσε ο γιος του Wong στο Reuters. Όταν ο πατέρας του κοίταζε τη φωτιά, «ήξερε στην καρδιά του» από την κατάσταση του κτιρίου ότι η γυναίκα του είχε χαθεί.

Κάποια στιγμή, η σύζυγος του Wong τού τηλεφώνησε αφού ξέσπασε η πυρκαγιά και είχαν μια σύντομη συνομιλία που διήρκεσε περίπου ένα λεπτό, είπε ο γιος τους, αρνούμενος να δώσει λεπτομέρειες. «Λίγο μετά από αυτή τη συνομιλία, εξαφανίστηκε».



REUTERS/Tyrone Siu

Υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια του κτιρίου



Ο J Wong είπε ότι ο πατέρας του, ο οποίος εργαζόταν ως εργοδηγός στη συντήρηση κτιρίων πριν συνταξιοδοτηθεί και ήταν πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος και υδραυλικός, ανησυχούσε για τους κινδύνους ασφαλείας από την ανακαίνιση του κτιρίου.



Είχε ξεριζώσει τις σανίδες από φελιζόλ που κάλυπταν τα παράθυρά τους και τις είχε αντικαταστήσει με πλαστική μεμβράνη επιβράδυνσης φωτιάς. Επίσης, ψέκαζε τακτικά νερό στο πράσινο πλέγμα έξω από το διαμέρισμά τους για να το διατηρεί υγρό, είπε ο γιος.



Εκείνο το απόγευμα, αφού τραβήχτηκε η φωτογραφία, ο πατέρας Wong παρακολουθούσε την φρίκη να εκτυλίσσεται, καταρρέοντας στο πεζοδρόμιο σε κάποιο σημείο. Καθώς έπεφτε η νύχτα, ένας αστυνομικός του έφερε ένα μπλε πλαστικό σκαμπό για να καθίσει.



«Θα σε έρθω να σε βρω»



«Θα έρθω να σε βρω», μουρμούρισε κάποια στιγμή, κοιτάζοντας προς το σπίτι του και μιλώντας στη γυναίκα του, δίνοντάς της ραντεβού σε κάποια άλλη ζωή για να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία που διακόπηκε τόσο απότομα και τόσο τραγικό τρόπο.