Οι οικονομικές φούσκες και οι απάτες τύπου Πόνζι είναι φαινόμενα που, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, φαίνεται να επανεμφανίζονται με ανησυχητική συχνότητα, εκμεταλλευόμενες την ανθρώπινη επιθυμία για γρήγορο πλουτισμό και το φόβο του «να χάσουμε την ευκαιρία». Με βάση το δημοσίευμα του theconversation.com για το σκανδαλώδες σχέδιο του Τσαρλς Πόνζι μέχρι τις σύγχρονες απάτες που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ιστορία διδάσκει ότι αυτά τα κυκλώματα άνθισαν πάντα μέσα από οικονομικές φούσκες, υποσχόμενα θεαματικές αποδόσεις και δανείζοντας χρήματα από νέους επενδυτές για να πληρώσουν τους παλαιότερους.

Ο Τσαρλς Πόνζι και η πιο διαβόητη κομπίνα όλων των εποχών

Bureau of Prisons/Getty Images

Η απάτη που έφερε το όνομα του Τσαρλς Πόνζι, του Ιταλού απατεώνα της δεκαετίας του 1920, είναι ίσως η πιο διάσημη από όλες τις οικονομικές απάτες. Ο Πόνζι ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να διπλασιάσει τα χρήματα των επενδυτών του σε μόλις 90 ημέρες μέσω της αγοράς και πώλησης διεθνών ταχυδρομικών επιταγών. Οι επενδυτές έδιναν τα χρήματά τους, και εκείνος τους πληρώνει από τις εισφορές νέων επενδυτών, χωρίς καμία πραγματική επενδυτική δραστηριότητα. Παρόλο που η κομπίνα φαινόταν απλή, οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων που δεν έκαναν καν τον κόπο να αναρωτηθούν πώς ήταν δυνατό να επενδύει κάποιος με τόση επιτυχία χωρίς κανένα ρίσκο.

Αυτός ο μηχανισμός της απάτης, δηλαδή η συνεχής προσθήκη νέων επενδυτών για να πληρώνονται οι προηγούμενοι, έγινε το πρωτότυπο για όλα τα μετέπειτα Ponzi schemes.

Από τις φούσκες του σιδηροδρόμου έως την τεχνητή νοημοσύνη

Η ιστορία της οικονομίας γεμίζει με τέτοιες φούσκες και τα Ponzi schemes επανέρχονται πάντα κάτω από το κάλυμμα κάποιας νέας «επανάστασης». Το 1829, στη Μεγάλη Βρετανία, η «μανία του σιδηροδρόμου» οδήγησε χιλιάδες επενδυτές να δώσουν χρήματα σε σιδηροδρομικές εταιρείες, υποσχόμενες μεγάλες αποδόσεις από την ανάπτυξη της νέας αυτής τεχνολογίας. Παρά τις υπερβολικές προσδοκίες, το εγχείρημα κατέρρευσε και οι επενδυτές βρέθηκαν με χαμένα τα χρήματά τους.

Στην ίδια λογική, η φούσκα dotcom της δεκαετίας του 1990, η οποία άνθισε γύρω από τις τεχνολογικές εταιρείες, ανέδειξε το σκάνδαλο του Μπέρνι Μάντοφ. Ο Μάντοφ, με την αξιοσημείωτη τεχνολογική καινοτομία στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους Ponzi schemes όλων των εποχών, κρύβοντας το πραγματικό μέγεθος της απάτης του πίσω από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα προϊόντα παραγώγων. Η κρίση του 2008 ξεσκέπασε το μεγαλύτερο Σχήμα Πόνζι που είχε στηθεί ποτέ μέσα στον κόσμο της ελεύθερης αγοράς. Μέσα σε μερικά 24ωρα η αυτοκρατορία του Μπέρνι Μάντοφ κατέρρευσε και αποκαλύφθηκε το δράμα.

Bernand Madoff/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι ανεπάρκειες στην εποπτεία και τα ανύπαρκτα κριτήρια για τη ρύθμιση των hedge funds έδιναν στον Μάντοφ τη δυνατότητα να εξαπατά μέχρι και το αμερικανικό κράτος, με το τελικό κόστος να φτάνει τα 65 δισ. δολάρια. Όμως, τα πάντα αποκαλύφθηκαν, όταν η φούσκα έσκασε και η πραγματικότητα ήρθε στο φως: Ο Μάντοφ πλήρωνε τους παλαιότερους επενδυτές με τα χρήματα των νέων, χωρίς καμία πραγματική επενδυτική δραστηριότητα.

Ο μύθος της «αγνής» επένδυσης

Σήμερα, πολλοί αναρωτιούνται αν η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι το νέο εργαλείο μίας οικονομικής φούσκας. Η αύξηση των τιμών των μετοχών εταιρειών AI και η συνεχής προπαγάνδα γύρω από την επανάσταση που φέρνουν αυτές οι τεχνολογίες είναι ενδεικτικές του «φόβου της απώλειας», ή του FOMO (Fear of Missing Out), που αναζωπυρώνει τις φούσκες.

Με το ίδιο σκεπτικό που εμφανίστηκαν οι σιδηρόδρομοι, οι τεχνολογίες blockchain και τώρα το AI παρουσιάζονται ως ο επόμενος μεγάλος επενδυτικός στόχος. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για την επικινδυνότητα αυτών των τεχνολογιών όταν χρησιμοποιούνται ως όχημα για την ανάπτυξη Ponzi schemes. Όπως και στις προηγούμενες φούσκες, η αύξηση των αξιών προέρχεται κυρίως από την αέναη προσφορά νέων επενδυτών παρά από πραγματικές καινοτομίες στην αγορά.

Reuters

Η ιστορία μας δείχνει ότι τα Ponzi schemes είναι πάντα κοντά όταν οι επενδυτές χάνουν την ψυχραιμία τους και ακολουθούν τα νέα «θαύματα» χωρίς καμία σκέψη για τη βιωσιμότητά τους. Καθώς λοιπόν οι υποσχέσεις των επαναστατικών τεχνολογιών φαίνονται τόσο δελεαστικές, οι επενδυτές παραβλέπουν τα προφανή σημάδια κινδύνου.

Μαθήματα από το παρελθόν: Πώς να αναγνωρίσουμε την επόμενη φούσκα

Τα σχήματα Πόνζι αφήνουν πάντα τα ίδια σημάδια:

Υψηλές και ανεξήγητες αποδόσεις: Όπως και ο Τσαρλς Πόνζι, οι επενδυτές υπόσχονται αποδόσεις που είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές.

Έλλειψη διαφάνειας: Ουσιαστικά, η πραγματική φύση της «επένδυσης» παραμένει κρυφή. Όπως και ο Μάντοφ, οι σύγχρονοι «επενδυτές» δεν έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους.

Ηλεκτρικές σχέσεις και πολιτική επιρροή: Όπως η στενή σχέση των μεγάλων AI εταιρειών με κυβερνητικούς παράγοντες, η επιρροή των διοργανωτών σε πολιτικά και οικονομικά επίπεδα μπορεί να καθυστερήσει την αποκάλυψη της απάτης.

Έλλειψη ουσιαστικής επενδυτικής δραστηριότητας: Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δε συνάδει πάντα με την πραγματική οικονομική αξία.

Το μάθημα είναι σαφές, ο φόβος του να χάσεις την ευκαιρία μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος επιλογές. Όταν όλοι τρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση, είναι σημαντικό να ρωτήσεις και να σκεφτείς πιο προσεκτικά.

Οι απάτες τύπου Πόνζι δεν είναι απλώς μέρος της ιστορίας του χρηματοπιστωτικού κόσμου· είναι μια διαρκής απειλή, ειδικά σε εποχές οικονομικής αβεβαιότητας και τεχνολογικής υπερβολής. Και παρόλο που η ιστορία του Τσαρλς Πόνζι φαίνεται μακρινή, τα σχήματα του ίδιου τύπου εξακολουθούν να υφίστανται και να εξελίσσονται σε νέα πεδία, όπως οι επενδύσεις στην AI. Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους και η κριτική σκέψη απέναντι σε υποσχέσεις για γρήγορο πλουτισμό είναι το κλειδί για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από την επόμενη οικονομική φούσκα.

Η επιτυχία και η εμφάνιση όλων αυτών των παραδειγμάτων μας αποδεικνύει κάτι που είναι δύσκολο να παραδεχτούμε. Όταν η απληστία και η απελπισία συναντούν μία πειστική ιστορία, η λογική φεύγει από την εξίσωση. Αυτή είναι η αρχή πίσω από κάθε σχήμα Πόνζι, όχι αριθμοί και ορθολογισμός, αλλά η ανθρώπινη ανάγκη να πιστεύουμε.