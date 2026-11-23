Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την ιστορική αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συζήτηση μεταξύ της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ -που εδώ και πολλά χρόνια κατέχει και φυλλάσσει με μυστικό τρόπο τη σημαία- και του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου το σύμβολο της εξέγερσης ενάντια στη Χούντα να βρεθεί υπό την ευθύνη φύλαξης της Χαριλάου Τρικούπη.

Η πρώτη αντίδραση για αυτές τις πληροφορίες -που δεν έχουν διαψευστεί ευθέως εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ- ήρθε «μέσα από τα τείχη», με τον Χάρη Δούκα, να εκφράζει την έντονη διαφωνία του με τη μεταφορά της σημαίας στο ΠΑΣΟΚ.

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του, επαναλαμβάνοντας προτάσεις που έχουν ακουστεί στο παρελθόν κυρίως από την Αριστερά, η σημαία να παραδοθεί και να φυλάσσεται είτε από τη Βουλή είτε από τον Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Την παρέμβαση Δούκα ακολούθησαν οργισμένες ανακοινώσεις από άλλα κόμματα, όπως η ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ, που κάλεσαν την ΠΑΣΠ να παραδώσει το ιστορικό σύμβολο, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά στο ΠΑΣΟΚ.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η φυγάδευση τη νύχτα της εξέγερσης

Ποια είναι όμως η ιστορία της αιματοβαμμένης σημαίας που έγινε σύμβολο της αντιδικτατορικής εξέγερσης;

Πρόκειται για την ελληνική σημαία που είχαν σηκώσει οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, η οποία έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφίες από την εξέγερση πριν την εισβολή του τανκ και τη βίαιη καταστολή τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου 1973. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, στα συνθήματα και στον λόγο τους, επικαλούνταν το πατριωτικό αίσθημα του λαού, αποδομώντας την προσπάθεια της Χούντας να ταυτίσει το εθνικό συμφέρον με αντιδημοκρατικά ιδεολογήματα. Η απαγγελία του εθνικού ύμνου λίγο πριν το τανκ ρίξει την πύλη του Πολυτεχνείου από τον ραδιοφωνικό εκφωνητή του Πολυτεχνείου Δημήτρη Παπαχρήστο, είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της εξέγερσης.

Όταν ο στρατός μπήκε στο Πολυτεχνείο, επικράτησε χάος με δεκάδες εξεγερμένους να χτυπιούνται και να τραυματίζονται, ενώ υπήρξαν και νεκροί. Η σημαία που κρατούσαν οι φοιτητές ματώθηκε τότε, όπως θα δήλωνε πολύ αργότερα ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, στέλεχος της Αριστεράς και μέλος τότε της συντονιστικής επιτροπής της κατάληψης του Πολυτεχνείου.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Πάντως, η σημαία φυγαδεύτηκε από τον χώρο και διασώθηκε. Το πώς ακριβώς έγινε αυτό δεν είναι γνωστό. Άγνωστα πρόσωπα πήραν τη σημαία και τη μετέφεραν την επόμενη ημέρα της εξέγερσης στα γραφεία της εφημερίδας «Βραδυνή» στην περιοχή της Ομόνοιας. Εκεί την παρέλαβε και ανέλαβε τη φύλαξή της, ο εκδότης της εφημερίδας Τζώρτζης Αθανασιάδης.

Η διάσωση της σημαίας βέβαια δεν ήταν απλή υπόθεση. Μετά την εισβολή, βασική προτεραιότητα όσων βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο ήταν να διαφύγουν, να αποφύγουν τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια, να προστατεύσουν τους τραυματίες.

Η σημαία ως σύμβολο του φοιτητικού κινήματος

Μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, η σημαία πέρασε στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), η οποία αποτελούσε εκείνη την περίοδο το κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο του φοιτητικού κινήματος.

Η σημαία βρέθηκε στα χέρια του πρώτου μεταπολιτευτικού προέδρου της ΕΦΕΕ, Γιώργου Σταματάκη, ο οποίος προερχόταν από την ΚΝΕ. Μάλιστα, στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου που έγινε το 1975, τη σημαία κρατούσαν ο Στέφανος Τζουμάκας από την ΠΑΣΠ, ο Γιώργος Σταματάκης, ο Χρύσανθος Λαζαρίδης -που τότε ήταν στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού- και ο πρόεδρος της τότε ΕΣΕΕ (Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος).

Η αιματοβαμμένη σημαία έγινε αμέσως σύμβολο της εξέγερσης και άρχισε να αποκτά πλέον σταθερή θέση στις επετειακές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και στην καθιερωμένη πορεία μνήμης κάθε 17η Νοεμβρίου. Η σημαία τίθεται τότε υπό τη φύλαξη της ΕΦΕΕ, ως διαχρονικό σύμβολο του φοιτητικού κινήματος.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Το 1976 πέρασε θεσμικά στα χέρια του Στέφανου Τζουμάκα. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, η σημαία συνέχισε να παραμένει στα χέρια της ΠΑΣΠ, η οποία -μέσω της θεσμικής ανάδειξης των μελών της στην ΕΦΕΕ- είχε αναλάβει την φύλαξή της και την παρουσία της κάθε χρόνο στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Τελευταίος πρόεδρος της ΕΦΕΕ ήταν ο Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος ανέλαβε να προστατεύσει τη σημαία. «Και στο δικό μου σπίτι την κράτησα τη σημαία. Υποχρεωτικά, κάποιος έπρεπε να τη χρεωθεί. Επιλέγαμε επίσης και σπίτια φίλων υπεράνω πάσης υποψίας», θα δήλωνε το μετέπειτα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αρκετά χρόνια αργότερα στην «Καθημερινή».

Φύλαξη ή σφετερισμός;

Ωστόσο, η ΕΦΕΕ σταδιακά αδρανοποιήθηκε. Το 1991 έγινε το τελευταίο πανσπουδαστικό συνέδριο που κατάφερε να εκλέξει Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ. Τον Απρίλιο του 1995 συγκλήθηκε το 18ο Πανσπουδαστικό Συνέδριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λόγω της αδυναμίας των φοιτητικών παρατάξεων, κυρίως της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΠΑΣΠ, να συμφωνήσουν τόσο στη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων όσο και στη σύνθεση του προεδρείου, το συνέδριο διαλύθηκε άδοξα χωρίς να εκλεγεί νέο Κεντρικό Συμβούλιο και η ΕΦΕΕ «έριξε αυλαία» οριστικά μέχρι σήμερα.

Η ΠΑΣΠ παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσε να θεωρεί ότι φέρει την ευθύνη φύλαξης της σημαίας, παρά το γεγονός ότι αυτή η ευθύνη πηγάζει από ένα συνδικαλιστικό όργανο που ουσιαστικά δεν υπάρχει.

Ήδη από τη δεκατία του ’80 η σημαία του Πολυτεχνείου φυλάσσεται προσωπικά από κεντρικά στελέχη της ΠΑΣΠ, κάτι που συνεχίστηκε μετά τη διάλυση της ΕΦΕΕ. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η σημαία φέρεται να αποτελεί προσωπικό «κτήμα» της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, της κραταιάς παράταξης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που την προηγούμενη περίοδο είχε αποσχιστεί από το ΠΑΣΟΚ.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Κάθε χρόνο, στην πορεία του Πολυτεχνείου, μέλη και στελέχη της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ κρατούν τη σημαία στην κεφαλή της πορείας που φτάνει στην Αμερικανική Πρεσβεία μαζί με τον ΣΦΕΑ, πριν από όλα τα άλλα μπλοκ. Οργανώνεται μάλιστα ένα «τελετουργικό» ώστε κατά την εμφάνιση της σημαίας στην πορεία και την αποθήκευσή της στο τέλος, να μην καταλαβαίνει κανείς ποιος την κρατά, να εμφανίζεται και να «χάνεται» μυστικά.

Η συζήτηση των τελευταίων ημερών φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα της διατήρησης, προστασίας και φύλαξης ενός εμβληματικού συμβόλου, συνδεδεμένου με ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας του τόπου.