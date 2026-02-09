Η ιστορία του «Μπάμπη»: Ένα ανθρώπινο ναυάγιο στα αζήτητα...

Φαντάζει αδιανόητο, όμως είναι πραγματικότητα. Ο λόγος για έναν άνδρα, αγνώστων στοιχείων, ηλικίας κατά προσέγγιση 45 χρόνων, ο οποίος ζει μόνιμα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο Χανίων. Η ιστορία του αποκαλούμενου Μπάμπη, είναι συγκλονιστική, καθώς πρόκειται για ένα ανθρώπινο ναυάγιο, που για τουλάχιστον δύο χρόνια παραμένει στα αζήτητα, αφού κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για τον ίδιο και την τύχη του. Στην ουσία, πρόκειται για έναν άνθρωπο χωρίς ταυτότητα, ένα έρμαιο της κοινωνίας που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει έναν από τους ήρωες των "Αθλίων" του Βίκτορα Ουγκώ.

Διαβάστε για την ιστορία του Μπάμπη, του «ανθρώπου χωρίς ταυτότητα».