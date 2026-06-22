Σπορ Εθνική Αργεντινής Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Η ιστορική διαδρομή για τα 18 - Όλα τα γκολ του Μέσι στα Μουντιάλ μέχρι και το φετινό

Ο Μέσι έγραψε ιστορία απέναντι στην Αυστρία φτάνοντας τα 18 γκολ σε Μουντιάλ. Αυτές είναι οι στιγμές με όλα τα -μέχρι στιγμής- γκολ του «μάγου» στα Μουντιάλ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Ο Λιονέλ Μέσι στο παιχνίδι με την Αυστρία, κατέρριψε ένα ακόμη ρεκόρ και πέρασε τον Γερμανό Μίροσλαφ Κλόζε.

Ο Αργεντινός «μάγος» έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, μαζί με το φετινό και έχει σκοράρει στα 5 από αυτά, φτάνοντας σύνολο τα 18 γκολ.

Αναλυτικά τα γκολ του Λιονέλ Μέσι ανά Μουντιάλ:

2006 - 1 γκολ
2010 - 0 γκολ
2014 - 4 γκολ
2018 - 1 γκολ
2022 - 7 γκολ
2026 - 5 γκολ (έως τη δεύτερη αγωνιστική, κόντρα στην Αυστρία)

Δείτε όλα τα γκολ του «Λα Πούλγκα»

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