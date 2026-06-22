Η ιστορική διαδρομή για τα 18 - Όλα τα γκολ του Μέσι στα Μουντιάλ μέχρι και το φετινό
Ο Μέσι έγραψε ιστορία απέναντι στην Αυστρία φτάνοντας τα 18 γκολ σε Μουντιάλ. Αυτές είναι οι στιγμές με όλα τα -μέχρι στιγμής- γκολ του «μάγου» στα Μουντιάλ.
Ο Λιονέλ Μέσι στο παιχνίδι με την Αυστρία, κατέρριψε ένα ακόμη ρεκόρ και πέρασε τον Γερμανό Μίροσλαφ Κλόζε.
Ο Αργεντινός «μάγος» έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, μαζί με το φετινό και έχει σκοράρει στα 5 από αυτά, φτάνοντας σύνολο τα 18 γκολ.
Αναλυτικά τα γκολ του Λιονέλ Μέσι ανά Μουντιάλ:
2006 - 1 γκολ
2010 - 0 γκολ
2014 - 4 γκολ
2018 - 1 γκολ
2022 - 7 γκολ
2026 - 5 γκολ (έως τη δεύτερη αγωνιστική, κόντρα στην Αυστρία)