Η ιστορική διαδρομή για τα 18 - Όλα τα γκολ του Μέσι στα Μουντιάλ μέχρι και το φετινό

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Ο Λιονέλ Μέσι στο παιχνίδι με την Αυστρία, κατέρριψε ένα ακόμη ρεκόρ και πέρασε τον Γερμανό Μίροσλαφ Κλόζε.

Ο Αργεντινός «μάγος» έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, μαζί με το φετινό και έχει σκοράρει στα 5 από αυτά, φτάνοντας σύνολο τα 18 γκολ.

Αναλυτικά τα γκολ του Λιονέλ Μέσι ανά Μουντιάλ:

2006 - 1 γκολ

2010 - 0 γκολ

2014 - 4 γκολ

2018 - 1 γκολ

2022 - 7 γκολ

2026 - 5 γκολ (έως τη δεύτερη αγωνιστική, κόντρα στην Αυστρία)

Δείτε όλα τα γκολ του «Λα Πούλγκα»