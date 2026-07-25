Η Ιταλία ανοίγει το πρώτο κέντρο για τον εθισμό στα social media - Πώς θα βοηθά νέους 10 έως 25 ετών

Σε μια πρωτότυπη κίνηση προχωρούν ειδικοί στη Φλωρεντία δημιουργώντας το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο της χώρας για την πρόληψη του ψηφιακού εθισμού, την ώρα που στην Ευρώπη πληθαίνουν οι περιορισμοί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Η Ιταλία κάνει ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση του εθισμού στις ψηφιακές τεχνολογίες, εγκαινιάζοντας το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο της χώρας για την πρόληψη και την υποστήριξη νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την υπερβολική χρήση των social media και των οθονών.



Το νέο κέντρο, με την ονομασία «Discover - Out of the Shell», θα λειτουργήσει στη Φλωρεντία μετά το τέλος του καλοκαιριού και αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της Υγειονομικής Αρχής της Τοσκάνης (ASL Toscana Centro), του Δήμου Φλωρεντίας και του συνεταιρισμού Retesviluppo.

Σύμφωνα με το Euronews, πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ιταλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού, ενός φαινομένου που επηρεάζει κυρίως παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, με επιπτώσεις τόσο στην ψυχική υγεία όσο και στην κοινωνική ζωή.

Έμφαση στην πρόληψη και όχι στις απαγορεύσεις

Όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος αρμόδια για θέματα Νεολαίας, Λετίτσια Περίνι, οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νέων, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να μάθουν να τις χρησιμοποιούν με ισορροπία.

Στόχος του νέου κέντρου δεν είναι να επιβάλει απαγορεύσεις, αλλά να καλλιεργήσει μια πιο συνειδητή σχέση με την τεχνολογία, ενθαρρύνοντας τους νέους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις προσωπικές σχέσεις, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στις δραστηριότητες εκτός οθόνης.

Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε δύο άξονες, την καθοδηγούμενη αποσύνδεση από τις ψηφιακές συσκευές, την εκπαίδευση για την υπεύθυνη και ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας.

Ποιους θα εξυπηρετεί

Το Discover θα απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 10 έως 25 ετών και θα στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και εθελοντές με εμπειρία στην εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες του θα περιλαμβάνουν:

προγράμματα συμβουλευτικής,

χώρο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,

εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, χειροτεχνίες και ομαδικές δράσεις.

Το κέντρο θα είναι ανοιχτό και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρής κοινωνικής απομόνωσης ή ψυχολογικής δυσφορίας θα υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας της περιοχής.

Η Ευρώπη αυστηροποιεί τη στάση της απέναντι στα social media

Η δημιουργία του κέντρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε αυστηρή νομοθεσία, υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών.

Στην Ευρώπη, η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα που αποφάσισε την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εφαρμογή νυχτερινής «απαγόρευσης» χρήσης social media για εφήβους 16 και 17 ετών, ενώ χώρες όπως η δική μας, η Σλοβενία, η Σουηδία και η Ισπανία συζητούν την επιβολή περιορισμών για χρήστες κάτω των 16 ή 14 ετών.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επιλέγουν κυρίως νομοθετικούς περιορισμούς, η Ιταλία επενδύει στην πρόληψη και την εκπαίδευση, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τον ψηφιακό εθισμό μέσα από την ενημέρωση, την υποστήριξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των νέων.