Η Ιταλία πρώτη χώρα που δίνει στους εργαζόμενους άδεια με αποδοχές για φροντίδα άρρωστων κατοικίδιων

Η Ιταλία πέτυχε κάτι που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με το Animals Around the Globe, η Ιταλία αναγνωρίζει πλέον επίσημα ότι η φροντίδα ενός σοβαρά άρρωστου κατοικίδιου ζώου αποτελεί βάσιμο λόγο για τη λήψη αμειβόμενης άδειας έκτακτης ανάγκης από την εργασία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητήσουν έως και τρεις ημέρες ανά έτος, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν κτηνιατρικό πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει την ανάγκη για επείγουσα περίθαλψη. Το καταχωρημένο κατοικίδιο πρέπει επίσης να φέρει μικροτσίπ και να είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα.



Δεν οδηγηθήκαμε τυχαία σε αυτή την απόφαση. Τα θεμέλια τέθηκαν το 2017 με μια ιστορική απόφαση γνωστή ως υπόθεση Cucciola. Μια βιβλιοθηκάριος πανεπιστημίου στη Ρώμη πήρε άδεια για να φροντίσει το ηλικιωμένο Σέτερ της και κέρδισε το δικαίωμα να πληρωθεί για αυτές τις ημέρες. Η νομική της ομάδα υποστήριξε με επιτυχία ότι, σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, το να αφήνεις ένα ζώο σε σοβαρή κατάσταση αποτελεί ποινικό αδίκημα βάσει του άρθρου 727 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα. Επομένως, το να μένεις στο σπίτι για να αποτρέψεις αυτή την ταλαιπωρία δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή. Είναι νομική ευθύνη. Σύμφωνα με το Dog With Blog, αυτή η απόφαση άλλαξε σιωπηλά τα πάντα και το επίσημο πλαίσιο που τώρα βασίζεται σε αυτήν αντανακλά χρόνια νομικής και πολιτισμικής εξέλιξης.



Οι δεσμοί υγείας και συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ των κατοικίδιων ζώων και των ιδιοκτητών τους είναι πραγματικοί. Για εκατομμύρια νοικοκυριά, ένας σκύλος, μια γάτα ή ένα διασωθέν ζώο αποτελεί πλήρες μέλος της οικογένειας. Η Ιταλία απλώς προσαρμόζει τη νομοθεσία σε αυτή την πραγματικότητα, σημειώνει το One Green Planet. Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, τα κατοικίδια ζώα εξακολουθούν να θεωρούνται νομικά ως περιουσία. Αυτή η πολιτική αμφισβητεί άμεσα αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, αντιμετωπίζοντας τη φροντίδα ενός ζώου που υποφέρει ως σοβαρή ανθρώπινη υποχρέωση και όχι ως προτίμηση τρόπου ζωής.

