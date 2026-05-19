Η «Ιταλοποίηση» της ελληνικής πολιτικής: Η πολυδιάσπαση και ο γρίφος των εκλογών

Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα δεν θυμίζει πλέον ελεγχόμενη εξέλιξη, αλλά μια άτακτη «μεγάλη έκρηξη». Με την κυβέρνηση να εμφανίζει σημάδια φθοράς, ο χώρος της αντιπολίτευσης αντί να συσπειρώνεται, κομματιάζεται. Η διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα και η δυναμική είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκακιέρα ανακατεύουν πλήρως την τράπουλα. Λίγο πριν από τις επόμενες κάλπες, το μόνο βέβαιο είναι η απόλυτη πολιτική ρευστότητα.

Η «επιστροφή» Τσίπρα και η μάχη για την δεύτερη θέση

Η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί τον ισχυρότερο σεισμογόνο παράγοντα για το τρέχον σύστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επαναπατρίσει ένα απογοητευμένο κοινό, το οποίο παρακολουθεί τη μακρά και επώδυνη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ , αλλά και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εισπράξει το σύνολο της κυβερνητικής δυσαρέσκειας.

Το νέο εγχείρημα Τσίπρα δεν έρχεται απλώς να προσθέσει έναν ακόμη παίκτη, αλλά να διεκδικήσει την ηγεμονία της προοδευτικής παράταξης. Ωστόσο, το ρίσκο είναι τεράστιο: σε ένα ήδη κατακερματισμένο περιβάλλον, ένας νέος σχηματισμός κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε έναν «εμφύλιο» της Αριστεράς, οδηγώντας σε περαιτέρω διάσπαση δυνάμεων αντί για τη δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος.

Το «φαινόμενο Καρυστιανού» και η πολιτική της συγκίνησης

Την ίδια ώρα, η κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική εισάγει μια εντελώς διαφορετική μεταβλητή. Η κίνηση αυτή εκφράζει μια βαθιά κοινωνική ανάγκη για δικαιοσύνη, που ξεκινά από το εθνικό τραύμα των Τεμπών. Η Καρυστιανού διαθέτει κάτι που λείπει απελπιστικά από τους επαγγελματίες πολιτικούς: αυθεντική συγκινησιακή φόρτιση, ηθικό εκτόπισμα και υψηλή κοινωνική αξιοπιστία, ικανή να μετακινηθεί πέρα από ιδεολογικές περιχαρακώσεις.

Ωστόσο, εδώ εντοπίζεται και η μεγάλη της αδυναμία. Πέρα από το δίκαιο αίτημα της απόδοσης ευθυνών και τη φορτισμένη ρητορική, το εγχείρημά της στερείται ξεκάθαρων πολιτικών θέσεων. Η διακυβέρνηση μιας χώρας απαιτεί συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την υγεία και την καθημερινότητα. Η πολιτική της καθαρής συγκίνησης και του θυμού, χωρίς δομημένο πρόγραμμα, κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε μια μονοθεματική ατζέντα, εντείνοντας την πολυδιάσπαση χωρίς να προσφέρει ρεαλιστική διέξοδο.

Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας και η στρατηγική του Μαξίμου

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί τις εξελίξεις με ανάμικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά, η πολυδιάσπαση των αντιπάλων της αποτελεί το καλύτερο «δώρο», καθώς το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή την πρωτιά γίνεται πιο προσιτό, με την αντιπολίτευση να εμφανίζεται αδύναμη να παρουσιάσει μια ενιαία εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Από την άλλη, η ακραία ρευστότητα κρύβει τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης Βουλής, γεμάτης με μικρά, προσωποπαγή κόμματα, καθιστώντας τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης έναν πραγματικό γρίφο. Η στρατηγική του «ώριμου φρούτου» μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, αν η κοινωνική οργή βρει διέξοδο σε αυτούς τους νέους σχηματισμούς.

Προς μια νέα πολιτική εποχή

Οδεύοντας προς τις εκλογές, ο παραδοσιακός δικομματισμός έχει πεθάνει και η χώρα εισέρχεται σε μια φάση «ιταλοποίησης» της πολιτικής ζωής, όπου οι συμμαχίες θα είναι απαραίτητες αλλά και εξαιρετικά εύθραυστες. Τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού δεν είναι απλώς πυροτεχνήματα· είναι το σύμπτωμα μιας κοινωνίας που αναζητά νέες απαντήσεις. Το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά αν την επόμενη ημέρα η χώρα θα μπορεί να κυβερνηθεί, ή αν θα βυθιστεί στον ωκεανό της πολιτικής αστάθειας.