Η Jumbo αναπτύσσεται σε 6 νέες αγορές μέσω της BALFIN

Η JUMBO ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με τον Όμιλο BALFIN για την ανάπτυξη του σήματος JUMBO σε έξι νέες αγορές: Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος BALFIN θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο logistics στην Κίνα, ο οποίος θα εξυπηρετεί το διευρυμένο αυτό δίκτυο. Η νέα συμφωνία βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη παρουσία της συνεργασίας σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία (όπου αναμένεται η έναρξη λειτουργίας καταστήματος εντός του έτους).

Η επέκταση στις νέες αγορές σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων. Στις υφιστάμενες αγορές, Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία, η διαχείριση αποθεμάτων και η εφοδιαστική υποστήριξη πραγματοποιούνται κυρίως μέσω των logistics της JUMBO στην Ελλάδα.

Με βάση τη νέα συμφωνία, ο Όμιλος BALFIN θα αναπτύξει το δικό του ολοκληρωμένο δίκτυο logistics και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις νέες αγορές, από την προμήθεια προϊόντων στην Κίνα έως την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή στην περιοχή του Καυκάσου, στην Ουκρανία, στο Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. Συνολικά, μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος JUMBO διαθέτει παρουσία με 46 καταστήματα που φέρουν το σήμα του σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.