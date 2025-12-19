Η καινοτομία μετασχηματίζει τη φροντίδα υγείας: Οφέλη για ασθενείς, το σύστημα υγείας και οικονομία

Η σημασία της υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων στην παροχή φροντίδας υγείας αναδείχθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2025, κατά τη διάρκεια της ενότητας «Νέες προσεγγίσεις στην υγεία: οφέλη για τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την οικονομία», στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Η ενότητα τόνισε την επιτακτική ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα νέα μοντέλα παροχής φροντίδας, σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις – όπως η υποδόρια χορήγηση – καθώς και στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τηλεϊατρική, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών. Η συζήτηση ανέδειξε πώς ο εκσυγχρονισμός της παροχής φροντίδας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να μειώσει το κόστος, να βελτιστοποιήσει τη χρήση των πόρων υγείας και να ενισχύσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα, όπου η συγκέντρωση των υποδομών υγείας στα αστικά κέντρα δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας. Όπως επισημάνθηκε, οι καινοτόμες πρακτικές μπορούν να ενδυναμώσουν τη σχέση ασθενή–νοσοκομείου και να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη συνολική εμπειρία φροντίδας.

Η Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Hellas για την Ελλάδα και την Κύπρο, τόνισε ότι η υγειονομική περίθαλψη και τα καινοτόμα φάρμακα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση, επισημαίνοντας ότι για κάθε 1 δολάριο που επενδύεται στην υγεία, η μέση οικονομική απόδοση μπορεί να φτάσει τα 3 δολάρια, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για μια ολιστική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναφέροντας το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Η πρωτοβουλία αυτή, που σχεδιάστηκε από το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και υποστηρίχθηκε από τη Roche Hellas, προσφέρει κατ’ οίκον χορήγηση θεραπειών που μέχρι πρότινος χορηγούνταν αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι στην Ελλάδα η αξία της καινοτομίας δεν αναγνωρίζεται επαρκώς, καθώς η υφιστάμενη κατανομή του δημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού δημιουργεί σημαντικές στρεβλώσεις. Ο μηχανισμός επιστροφών (clawback) έχει φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα, με τις φαρμακευτικές εταιρείες που παρέχουν νοσοκομειακά προϊόντα αξίας άνω των 30 ευρώ να καλούνται να καλύψουν έως και το 76% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης. Όπως υπογράμμισε, η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον που απειλεί τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε άμεσο κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Η κα Patel υπογράμμισε την ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ), έτσι ώστε παράλληλα με την κλινική αξία μιας νέας θεραπείας να αξιολογείται και ο ευρύτερος αντίκτυπός της στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι η ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ΑΤΥ ((ΕΕ) 2021/2282) σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του εθνικού μηχανισμού ΑΤΥ, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιολόγησης και αποζημίωσης που θα διασφαλίζει έγκαιρη και βιώσιμη πρόσβαση στην καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη την κλινική, οικονομική και κοινωνική αξία των νέων φαρμάκων. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη κατάργησης του «κανόνα 5/11», ο οποίος λειτουργεί ως εμπόδιο στην ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες.

Κλείνοντας, η Kavita Patel τόνισε ότι μέσω συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, η Ελλάδα μπορεί να επιταχύνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και να εδραιώσει την υγεία ως επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Ο Γιώργος Σακκάς, Δημοσιογράφος, ανέλαβε το συντονισμό της ενότητας και συμμετείχαν οι, Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Πα.Δ.Α., Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ., Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος του ΕΟΦ, Μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάς Α.Ε. για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σχετικά με τη Roche

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες παραγωγής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in-vitro διαγνωστικά. Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν και σώζουν τις ζωές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στην εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, ώστε να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς και συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας στους κλάδους των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών με δεδομένα και πληροφορίες από την κλινική πράξη.

Για περισσότερα από 125 χρόνια, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της Roche. Ως μια εταιρεία που λειτουργεί με γνώμονα την επιστήμη, η μεγαλύτερη συνεισφορά μας στην κοινωνία είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και διαγνωστικών λύσεων που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν πιο υγιείς ζωές. Η Roche έχει δεσμευτεί στις πρωτοβουλίες Science Based Targets Initiative και Sustainable Markets Initiative για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος έως το 2045.

Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία.