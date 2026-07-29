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LIFE Καίτη Γαρμπή Μάνος Χατζιδάκις Showbiz

Η Καίτη Γαρμπή στηρίζει τον Μανώλη Μητσιά: «Μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι»

Η τραγουδίστρια στήριξε τον συνάδελφό της στο θέμα της απαγόρευσης ερμηνείας των κομματιών του Χατζιδάκι από τον γιο του.

φωτογραφίες NDP
φωτογραφίες NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Σαφή θέση υπέρ του Μανώλη Μητσιά πήρε η Καίτη Γαρμπή στο θέμα που προέκυψε επειδή ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαγόρευσε στον καλλιτέχνη να ερμηνεύσει τραγούδια του κάνοντας λόγο για μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού που πληγώνει την τέχνη.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Η τραγουδίστρια ανέβασε story στο Instagram στο οποίο ανέφερε: «Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει "Τον Γιάννη το φονιά", είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά».

Θυμίζουμε πως σε συναυλία του Μητσιά, την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Δίον της Πιερίας, ο καλλιτέχνης απήγγειλε το «Γιάννη τον φονιά» εξαιτίας του εξώδικου που έστειλε ο Γιώργος Χατζιδάκις και στο οποίο απαγορεύει να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού Νίκου Γκάτσου, σε μουσική του πατέρα του.

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