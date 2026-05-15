Η Kaizen Gaming και το «The Collective» ενώνουν εργαζόμενους από 9 χώρες για σχεδόν 1.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες παγκοσμίως, ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο δράσεων του διεθνούς εθελοντικού προγράμματος «The Collective» για το 2026, ενεργοποιώντας εκατοντάδες εργαζόμενους της σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Από την αποκατάσταση δασικών περιοχών στην Ελλάδα και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας στη Μάλτα, μέχρι πρωτοβουλίες ανακύκλωσης στη Βραζιλία και αναδάσωσης στην Κολομβία, το διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού της εταιρείας συνεχίζει να ενισχύει δράσεις που δημιουργούν ουσιαστικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον.

Συνολικά, 237 εργαζόμενοι της Kaizen Gaming συμμετείχαν σε 10 δράσεις σε 9 χώρες, για σχεδόν 1.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Σε συνεργασία με 11 μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι εθελοντές του «The Collective» επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευζωία των ζώων. Παράλληλα, τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, η Kaizen Gaming προχωρησε σε δωρεές ύψους 80.000€ σε συνεργαζόμενους φορείς, στηρίζοντας άμεσα περισσότερους από 24.000 ανθρώπους και 350 ζώα παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών αποκαταστάθηκαν 220 μέτρα δασικού δρόμου στον Υμηττό, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στη διάβρωση και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μαζί με το κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής ANIMA , οι Kaizeners υποστήριξαν τη φροντίδα ζώων και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης περισσότερων από 80 ζώων - μεταξύ αυτών αρπακτικά πτηνά και χελώνες – μέσω εργασιών καθαρισμού και αναβάθμισης εννέα χώρων φιλοξενίας.

Στη Θεσσαλονίκη, το «The Collective» συνεργάστηκαν με τη MAMAGEA για τη συντήρηση του Neopolis Food Forest. Σε αυτό, οι εθελοντές βοήθησαν σε πλήθος ενεργειών, όπως η φροντίδα και η συντήρηση περισσότερων από 700 δέντρων και φυτών, ενώ δημιούργησαν περισσότερους από 500 σβώλους σπόρων που θα αξιοποιηθούν για την αναδάσωση και την αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν στη Ρουμανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Κολομβία και την Αργεντινή, με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την ανακύκλωση, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη φροντίδα διασωθέντων ζώων.

Η Ιωάννα Κοζαδίνου, Corporate Responsibility Senior Manager της Kaizen Gaming, δήλωσε: «Με κάθε νέο κύκλο, το “The Collective” αποδεικνύει ότι ο οργανωμένος εθελοντισμός μπορεί να δημιουργεί πραγματική και μετρήσιμη αλλαγή. Από την αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων και τη φροντίδα άγριας ζωής, έως δράσεις ανακύκλωσης και ενίσχυσης κοινοτήτων, οι πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουν πως ο στοχευμένος εθελοντισμός μπορεί να έχει απτό και ουσιαστικό αποτύπωμα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε συναδέλφους από διαφορετικές αγορές να ενώνονται με κοινό σκοπό, συμβάλλοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο, ένα πρόγραμμα όπως το «The Collective» να σημειώνει ποσοστό ικανοποίησης 94%, επιβεβαιώνοντας ότι η εθελοντική προσφορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της Kaizen Gaming».