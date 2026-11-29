Σε νέα, επικίνδυνη φάση εισέρχεται σήμερα, Κυριακή (29/11), η κακοκαιρία «Άργος», προκαλώντας έντονη ανησυχία στις Αρχές και στους κατοίκους δεκάδων περιοχών της χώρας.

Μετά τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, τις κατολισθήσεις, τις ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις και τους εγκλωβισμούς οδηγών στη δυτική Ελλάδα, το μέτωπο των ισχυρών καταιγίδων μετατοπίζεται προς τα ανατολικά και νότια. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και τμήματα της Πελοποννήσου, με τις περιοχές αυτές να τελούν υπό κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προγνώσεις για την Αττική, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις έξι ωρών ενδέχεται να καταγραφεί τοπικά ύψος βροχής αντίστοιχο με εκείνο που σημειώνεται συνολικά σε έναν ολόκληρο Νοέμβριο.

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία «Άργος» – Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/7LxgPhjq2B — Flash.gr (@flashgrofficial) November 29, 2026

Η κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από το βράδυ του Σαββάτου εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 σε πέντε περιφερειακές ενότητες. Παράλληλα, σε τέσσερις περιφέρειες τίθενται σήμερα σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με υποχρεωτική αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών, καθώς και διανομών και μεταφορών με δίκυκλα.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Προβλήματα στη Βούλα

Η κακοκαιρία έκανε αισθητή την παρουσία της στην Αττική από το βράδυ του Σαββάτου, όταν λίγο μετά τις 20:00 ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Έντονη βροχόπτωση καταγράφηκε στη Δροσιά, στου Παπάγου, στη Μάνδρα, στο Ψυχικό, στα Καλύβια, στον Άγιο Στέφανο και στο Περιστέρι, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα επεκτάθηκαν και σε βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Τα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και στο οδικό δίκτυο. Στη Βούλα, η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή κατέστησε αναγκαία την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της συμβολής με την οδό Ιωάννη Μεταξά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει πλέον αποκατασταθεί.

Στα λευκά η βόρεια Ελλάδα – Χιονοπτώσεις σε Φλώρινα, Καστοριά και Πήλιο

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, η κακοκαιρία «Άργος» φέρνει και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Οι εικόνες από τη Φλώρινα και την Καστοριά αποτυπώνουν την αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με το χιόνι να καλύπτει δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Χιονόπτωση σημειώθηκε ακόμη και μέσα στην πόλη της Φλώρινας, αλλά και στο χωριό Βεύη, ενώ στα λευκά ντύθηκε και η Κλεισούρα Καστοριάς.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό επεκτάθηκε και στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, ενώ χιονίζει και στα Χάνια του Πηλίου.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τρία περιστατικά κοπής δέντρων. Δύο κλήσεις αφορούσαν την παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου και μία την περιοχή προς τη Γυρτώνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίμηση για το συνολικό ύψος χιονιού που αναμένεται να καταγραφεί σήμερα, Κυριακή, σύμφωνα με το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Meteo.gr

Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Βαρύ είναι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στην Κέρκυρα, όπου η παρατεταμένη και έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, με πλημμυρικά φαινόμενα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν είναι και ο δρόμος που συνδέει την πόλη της Κέρκυρας με τη Λευκίμμη, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Στην περιοχή του Πετριτή, στη νότια Κέρκυρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να διαχειριστούν πέντε περιστατικά, τρεις περιπτώσεις άντλησης υδάτων από κατοικίες και δύο απεγκλωβισμούς οδηγών.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, ενώ έντονη ανησυχία προκάλεσε η σημαντική άνοδος της στάθμης του ποταμού στη Λευκίμμη.

Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνεται και στα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν έως και 273 χιλιοστά βροχής από την Πέμπτη μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ στην Άρτα το αντίστοιχο ύψος έφτασε τα 201 χιλιοστά.

Περισσότερα από 40 σπίτια και επιχειρήσεις με ζημιές στη Θεσπρωτία

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Σύβοτα και στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, όπου οι διαδοχικές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, φθορές σε υποδομές και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το thespro.gr και την καταγραφή των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, περισσότερες από 40 κατοικίες και επιχειρήσεις στις δύο περιοχές έχουν υποστεί ζημιές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμάζονται για την αποτίμηση της έκτασης των καταστροφών.

Τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες και να καταγράψουν τις ζημιές.

Ενδεικτική της έντασης των φαινομένων είναι και η ποσότητα νερού που έπεσε στην Ηγουμενίτσα. Από την Πέμπτη έως τις 10:10 το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν 165 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 165 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Προβλήματα προέκυψαν και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου η πτώση βράχων στο οδόστρωμα οδήγησε το Σάββατο στη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου.

Διαδοχικά μηνύματα του 112 – Ισχυρή καταιγίδα στο Αλιβέρι

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από το βράδυ του Σαββάτου οι αρμόδιες Αρχές στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται στο πεδίο εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Στις παραπάνω περιοχές εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112, με προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Heavy rain and strong winds are expected from tonight and throughout Sunday in the Regional Unit of #Evia.



‼️ Be careful when travelling



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Στην Εύβοια, το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στις 21:28, ενώ λίγο πριν από τις 23:00 ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Αλιβέρι, σύμφωνα με δημοσίευμα του evima.gr. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης, παρέμειναν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων.

Σε ανάλογη επιφυλακή βρίσκεται και η Σκιάθος, με τον δήμο να εκδίδει έκτακτη ανακοίνωση ενόψει της επιδείνωσης του καιρού την Κυριακή.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ακραία βροχόπτωση την Κυριακή – Αναβάθμιση στην κατηγορία 5

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας επηρεάζει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται και στον δείκτη κατηγοριοποίησης επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI). Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Meteo.gr, το επεισόδιο του Σαββάτου κατατάχθηκε στην κατηγορία 4, που χαρακτηρίζεται ως «Πολύ σημαντική», ενώ για σήμερα, Κυριακή, αναβαθμίζεται στην υψηλότερη κατηγορία 5, δηλαδή «Ακραία».

Πρόκειται για την ανώτατη βαθμίδα της συγκεκριμένης κλίμακας, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα των αναμενόμενων βροχοπτώσεων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την εξέλιξη της κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του υπ’ αριθμόν 10/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο εκδόθηκε αρχικά την Παρασκευή (27/11), για σήμερα Κυριακή προβλέπονται τα εξής:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Κόκκινη προειδοποίηση

Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων είναι:

Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως οι περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας.

Σποράδες.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας.

Εύβοια.

Σταδιακά, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, με την Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι – Κόκκινη προειδοποίηση

Στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης έως 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις – Πορτοκαλί προειδοποίηση

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ πρόσκαιρα χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Red Code σε τέσσερις περιφέρειες – Αναστέλλονται υπαίθριες εργασίες και delivery

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, εξαιτίας της επικινδυνότητας των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει, μέσω σχετικής εγκυκλίου, την υποχρεωτική αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών στις συγκεκριμένες περιφέρειες για το σύνολο της Κυριακής.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και δραστηριότητες διανομής και μεταφοράς προϊόντων με δίκυκλα και άλλα αντίστοιχα μέσα.

Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων από την έκθεσή τους στις ιδιαίτερα δυσμενείς και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Πού θα μεταφερθεί το επίκεντρο της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία «Άργος» δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα, καθώς τη Δευτέρα (30/11) το επίκεντρο των έντονων φαινομένων μετατοπίζεται προς την Κρήτη.

Για το νησί η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που ενδέχεται να προκαλέσουν νέα προβλήματα.

Παράλληλα, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να κυμαίνονται από 8 έως 9 μποφόρ και να φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναμένεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου εντός 24 ωρών από την τελευταία ανανέωσή του, καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση.