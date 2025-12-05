Η κακοκαιρία Byron «βούλιαξε» τη Νέα Πέραμο: Πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι - Δείτε φωτό

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα και εκτεταμένες πλημμύρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες του Γιάννη Κέμμου από τη Νέα Πέραμο, όπου το χτύπημα του «Byron» ήταν ισχυρό, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και σπίτια να πλημμυρίζουν.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη δυτική Αττική, ωστόσο με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής. Μάλιστα, από τα ξημερώματα ηχεί το «112» στην περιοχή των Μεγάρων καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από υπόγεια, ενώ προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν και σε Μάνδρα και Ελευσίνα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα στην περιοχή του κοιμητηρίου της Νέας Περάμου, όπου το πρωί, σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν εγκλωβιστεί στο σπίτι τους μια ηλικιωμένη και μία έγκυος. Καταστροφές έχουν υποστεί και θερμοκήπια, με το νερό να φτάνει ως το γόνατο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Έπεσε σε εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα»

Για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης. Η περιοχή «χτυπήθηκε» άγρια τη νύχτα από τον Byron στη Νέα Πέραμο, υπήρξαν πλημμύρες και τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Πρέπει να έχει πέσει εδώ σ' εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μαργέτης και πρόσθεσε: «Είμαστε επί ποδός, όλα τα μηχανήματα έργου εργάζονται και αυτήν τη στιγμή κινούμαι προς τη Νέα Πέραμο. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κατέβει φερτά υλικά, όμως δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Η Πυροσβεστική δουλεύει στην άντληση υδάτων, έχουν πέσει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς, όμως, οριακά δεν είχαμε υπερχειλίσεις ρεμάτων».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Για το οδικό δίκτυο, ο δήμαρχος Μεγαρέων τόνισε: «Υπήρξαν πολλά προβλήματα, όμως επέρχεται σταδιακά η αποκατάσταση. Όπως με ενημέρωσαν, στην Εθνική Οδό άνοιξε ένας διάδρομος προς την Κόρινθο και γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων και είναι ελεγχόμενη γιατί υπάρχει η περίπτωση να ξεκινήσει πάλι η νεροποντή. Το ρεύμα για την Αθήνα είναι ανοιχτό και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία».