Η κακοκαιρία σάρωσε Λακωνία και Κέρκυρα – Πλημμύρες, κατεστραμμένες περιουσίες και εγκλωβισμοί

Υπερχείλισαν ρέματα από την κακοκαιρία που πλήττει από νωρίς την Κυριακή τη Λακωνία, προκαλώντας σοβαρότατες ζημιές και σε καλλιέργειες, στον κάμπο των Μολάων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι χείμαρροι «φούσκωσαν», με αποτέλεσμα να καλυφθούν τμήματα της Εθνικής Οδού Μολάων – Συκιάς.

Στο γεφύρι της Μεταμόρφωσης, το νερό έφτασε στο ύψος του οδοστρώματος, ενώ συνεργεία του Δήμου Μονεμβασίας εργάστηκαν εντατικά για την απομάκρυνση φερτών υλικών. Μεγάλοι όγκοι νερού κατέβηκαν από την περιοχή της Γκαγκανιάς, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για τις γειτονικές περιοχές.

Υπερχειλισμένος χείμαρρος στη Λακωνία/Facebook | Mike Karounis

Ανάμεσα στους Μολάους και τα Νιάτα, ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, με τον οδηγό να καταφέρνει να σωθεί από θαύμα. Παράλληλα, σημειώθηκαν καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες, ενώ στο χωριό Απιδιά, η βροχόπτωση άγγιξε τα 79,2 χιλιοστά, σύμφωνα με τις τοπικές μετεωρολογικές καταγραφές.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, με τον κρατικό μηχανισμό να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Καταστροφές και στην Κέρκυρα

Κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής (9/11) και την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε πάρει κλίση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στους δρόμους περιφερειακά της πόλης, κυρίως κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Αυτοκίνητο καταπλακωμένο από τοιχίο που έπεσε στην Κέρκυρα/Φωτ. CORFUTVNEWS

Παράλληλα, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα, ενισχύοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω πλημμύρες και καταστροφές σε υποδομές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.