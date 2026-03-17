Κάλια Παπαδοπούλου: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που έδωσε κούπα σε αντρική ομάδα μπάσκετ

Η ΑΕΛ Λεμεσού επέστρεψε στις κατακτήσεις στο μπάσκετ, καθώς την Κυριακή (15/3) κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου επικρατώντας του Κεραυνού Στροβόλου με 81-79 σε έναν συγκλονιστικό τελικό.

Αυτός ο τίτλος είναι πολύ σημαντικός για τον σύλλογο καθώς με αυτόν επιστρέφει στις κατακτήσεις, μετά από 17 χρόνια. Αυτός είναι ο ένας λόγος, ο ολοφάνερος. Ο άλλος λόγος που είναι σημαντικό αυτό το κύπελλο έχει να κάνει με τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα σε αυτόν, από τον πάγκο. Ο λόγος για την Κάλια Παπαδοπούλου, η οποία έγραψε το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που κατακτά τρόπαιο από τον πάγκο αντρικής ομάδας.

Η 46χρονη κόουτς δεν έγραψε το όνομά της μόνο στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και στην Ευρωπαϊκή ιστορία, καθώς έγινε και η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που κατακτά τίτλο σε ανδρική ομάδα στην Ευρώπη. Η Κύπρια προπονήτρια είναι όλη της την επαγγελματική ζωή στην ΑΕΛ, και πλέον από διαφορετικό πόστο από αυτό της παίκτριας, κατάφερε να σηκώσει την κούπα που τόσα χρόνια έλειπε από τον σύλλογο της καρδιάς της.

Ποιά είναι η Κάλια Παπαδοπούλου

Η Κάλια Παπαδοπούλου γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1980 (ναι κατέκτησε το κύπελλο την ημέρα των γενεθλίων της). Ως παίκτρια η ύψους 1,66 Κύπρια αγωνιζόταν ως πόιντ γκάρντ και σούτινγκ γκάρντ, και ξεκίνησε την καριέρα της από την ομάδα της καρδιάς της, ΑΕΛ Λεμεσού, το 1993. Το 1998 μετακόμισε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης. Για δύο έτη αγωνίστηκε στο Θερμαϊκό Θέρμης κατακτώντας την περίοδο 2002-2003 το Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Γυναικών. Στη συνέχει αγωνίστηκε στο Α.Π.Σ. Siemens, όπου σε 17 αγώνες είχε 7,6 πόντους και 4,8 ανά αγώνα.

Επέστρεψε στην ΑΕΛ Λεμεσού από το 2005 μέχρι το 2008 κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Κύπρου, αποχωρώντας ωστόσο επεισοδιακά. Κατά την περίοδο 2008-2009 αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Λαβεϊρόν Ντρομ. Το φθινόπωρο του 2009 επέστρεψε στην Ελλάδα, αποτελώντας μέλος της ομάδας του Ο.Α. Χανίων. Το καλοκαίρι του 2010 εντάχθηκε στο δυναμικό και πάλι μιας κυπριακής ομάδας, του Κεραυνού Στροβόλου, οπού και αγωνίστηκε για έναν χρόνο πριν γυρίσει για να κλείσει την καριέρα της το 2016 εκεί που την ξεκίνησε, στην αγαπημένη της ΑΕΛ.

Η Παπαδοπούλου υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Κύπρου, ενώ βραβεύτηκε ως η καλύτερη Κύπρια καλαθοσφαιρίστρια για τρία συνεχόμενα χρόνια από την Κυπριακή Ομοσπονδία, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητές για το άθλημα στη Μεγαλόνησο.