Η καλοκαιρία έστειλε τον κόσμο στις παραλίες - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Ιδανικές συνθήκες για μαζικές αποδράσεις και βουτιές στις παραλίες έχουν διαμορφωθεί σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήδη από τη μία το μεσημέρι και μετά, ο υδράργυρος ξεπέρασε με… ευκολία τους 30°C, αγγίζοντας την ιδανική τιμή των 31-32°C στα νότια προάστια της Αττικής και προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες στις ακτές για μια δροσερή ανάσα.

Η ζέστη είναι έντονη -σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές- σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ενδεικτικά, μέχρι τις δύο το μεσημέρι, στην Αττική, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα Πατήσια (31,5°C), την Καλλιθέα (31,9°C), τον Κορυδαλλό (31,1°C), το Κορωπί (31,6°C), την Ελευσίνα (31,1°C) και τον Ασπρόπυργο (31,1°C). Παράλληλα, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς στους σταθμούς του Παλαιού Φαλήρου (31,4°C), του Πειραιά (31,4°C - 31,7°C), του Περάματος (31,7°C) και της Σαλαμίνας (32,9°C), ενώ παρόμοιο σκηνικό επικράτησε και στο κοντινό Λουτράκι (31,8°C).

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο υδράργυρος μέχρι τις δύο το μεσημέρι, πλησίασε ή και ξεπέρασε τους 33-34°C σε πολλές μεγάλες πόλεις και γνωστά επαρχιακά κέντρα. Υψηλές τιμές σημειώθηκαν στην Πάτρα (33,4°C), την Καλαμάτα (32,9°C - 33,3°C), την Καρδίτσα (33,2°C), τα Γιαννιτσά (33,1°C), τη Λάρισα (31,7°C), τον Βόλο (32,4°C), τη Λαμία (31,6°C), το Άργος (31,7°C) και τα Φάρσαλα (33,4°C). Ανάλογη ήταν η εικόνα στη βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει υψηλές τιμές στη ΔΕΘ (31,4°C), το Κορδελιό (33,7°C), τη Σίνδο (33,7°C) και τη Χαλάστρα (31,7°C), ενώ ακολούθησαν οι Σέρρες (32,3°C - 32,9°C), η Δράμα (32,7°C), η Ξάνθη (32,6°C), η Βέροια (32,6°C) και η Κομοτηνή (33,7°C), καταγράφοντας επίσης ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή.

Ο καιρός της Δευτέρας (22/6)

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Προβλέπονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και καταιγίδων στα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα το απόγευμα σε βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία, από 20 έως 33 βαθμούς στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, από 20 έως 34 στη Θεσσαλία και από 18 έως 33 βαθμούς στην Ήπειρο. Στα ηπειρωτικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 έως 35 βαθμούς, ενώ στα νησιωτικά συμπλέγματα θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου, από 20 έως 34 στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, από 20 έως 30 στις Κυκλάδες, από 18 έως 32 στα Δωδεκάνησα και από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ (προσκαίρως έως 6 μποφόρ) και τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 24 έως 31°C.

Στον νομό Θεσσαλονίκης θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 31°C.