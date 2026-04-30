Η καλύτερη ευρωπαϊκή παραλία για το 2026 είναι ελληνική - Άλλες 2 στη λίστα του παγκόσμιου top 50

Για πολλούς από εμάς, δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να νιώθουμε την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών μας, το αλάτι στα μαλλιά μας και ένα παχύ στρώμα αντηλιακού στο δέρμα μας. Ενώ οι αληθινοί λάτρεις της παραλίας θα βρουν κάτι να αγαπήσουν σε κάθε αμμώδη παραλία, υπάρχουν σημεία σε όλο τον κόσμο που έχουν τη δυνατότητα να μας κόψουν την ανάσα χάρη στα καταγάλανα νερά και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα τους.



Το World’s Best 50 Beaches αναζητά ακριβώς αυτά τα μέρη τα τελευταία χρόνια και η τελευταία του κατάταξη έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή της λίστας με τα μέρη που πρέπει να επισκεφτούμε.



Η παραλία βρίσκεται στο νησί Παλάουαν και είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα. Από τις 50, όπως διαβάζουμε στο Euronews, 11 από την Ευρώπη μπήκαν στην κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων προορισμών όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία, ακόμη και η Ιρλανδία.

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης το 2026

Η ελληνική παραλία Φτέρη έχασε την παγκόσμια πρωτιά για λίγο και αναδεικνύεται ως η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη. Βρίσκεται στην Κεφαλονιά, σε έναν απομονωμένο όρμο, με πρόσβαση μόνο με σκάφος ή μέσω μιας απότομης πεζοπορίας.



Σύμφωνα με την ομάδα του World’s 50 Best Beaches, «η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά/Facebook

Μόνο η Φτέρη κατάφερε να μπει στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα με την επόμενη καλύτερη παραλία στην Ευρώπη να είναι η Cala Macarella στο νησί Μενόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων, που κατέλαβε τη 12η θέση. Χάρη στον όρμο της σε σχήμα πέταλου, τα νερά εδώ είναι σχετικά ήρεμα όλο το χρόνο, κάτι που έχει συμβάλει στη δημοτικότητά της.



Ακολουθεί από κοντά η ιταλική Cala Dei Gabbiani στη Σαρδηνία, η οποία κατέλαβε την 18η θέση. Η ακτογραμμή με τα λευκά βότσαλα σημαίνει ότι το νερό είναι κρυστάλλινο, ενώ οι ασβεστολιθικοί βράχοι της προσδίδουν μια εικόνα βγαλμένη από καρτ ποστάλ.



Η παραλία Kaputaş στην Τουρκία είναι σίγουρα μία από τις ομορφότερες παραλίες χάρη στη θέση της στη βάση ενός φαραγγιού και στα καταγάλανα νερά της. Καταλαμβάνοντας την 29η θέση στον κόσμο, η παραλία βρίσκεται μεταξύ Kaş και Kalkan στη νοτιοδυτική Τουρκία και επιλέχθηκε χάρη στο εντυπωσιακό της τοπίο.



Την πεντάδα των κορυφαίων παραλιών της Ευρώπης συμπληρώνει μια άλλη παραλία από την Ελλάδα, το Πόρτο Κατσίκι, που βρίσκεται στην 34η θέση παγκοσμίως. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Λευκάδας, με τους ταξιδιώτες να την επισκέπτονται λόγω των εντυπωσιακών βράχων και των καταγάλανων νερών της.

Πόρτο Κατσίκι/INTIME

Η δεκάδα των καλύτερων παραλιών της Ευρώπης:



Παραλία Φτέρη, Κεφαλονιά, Ελλάδα

Cala Macarella, Μενόρκα, Ισπανία

Cala Dei Gabbiani, Σαρδηνία, Ιταλία

Παραλία Kaputaş, Τυρκουάζ Ακτή, Τουρκία

Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα

Σάντα Τζούλια, Κορσική, Γαλλία

Πλάγια Κοφέτε, Φουερτεβεντούρα, Ισπανία

Πράια Ντα Φαλέσια, Αλγκάρβε, Πορτογαλία

Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα

Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα/Facebook

Λα Πελόσα, Σαρδηνία, Ιταλία

