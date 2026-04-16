Η κάρπα και η μάχη στα επείγοντα: Πώς «έσβησε» η Μυρτώ μέσα σε 45 λεπτά στα χέρια των γιατρών

Σύμφωνα με τις ένορκες καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ και τα στοιχεία της δικογραφίας, η μάχη για τη ζωή της 19χρονης Μυρτώς ξεκίνησε μέσα σε ένα κλίμα παραπλάνησης και εγκληματικής καθυστέρησης, πριν μεταφερθεί τελικά στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 04:31 τα ξημερώματα, όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για αναίσθητη γυναίκα σε πεζοδρόμιο του Αργοστολίου. Φτάνοντας στο σημείο μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, οι δύο διασώστες βρήκαν τη Μυρτώ ξαπλωμένη πάνω σε ένα πέτρινο τοιχίο. Η εικόνα της ήταν δραματική: η κοπέλα βρισκόταν σε βαθύ κώμα, παρουσίαζε μυδρίαση και οι αναπνοές της ήταν ελάχιστες και επιφανειακές. «Ο κορεσμός οξυγόνου ήταν εξαιρετικά χαμηλός», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τους διασώστες να ξεκινούν αμέσως τη χρήση οξυγόνου και τη μηχανική υποστήριξη μέσα στο ασθενοφόρο.

«Κάνουμε τους κινέζους»: Η σκηνοθεσία της εγκατάλειψης



Την ώρα που η 19χρονη έδινε μάχη για την κάθε της ανάσα, οι δύο κατηγορούμενοι που βρίσκονταν στο σημείο, ο πρώην αρσιβαρίστας Γ.Ε και ο VΖ, εφάρμοζαν το σχέδιο συγκάλυψης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν οι διασώστες τους ρώτησαν επίμονα αν γνωρίζουν την κοπέλα ή τι είχε συμβεί, εκείνοι απάντησαν με απόλυτη ψυχρότητα: «Δεν την ξέρουμε, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη στο οδόστρωμα». Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι τη μετακίνησαν οι ίδιοι στο τοιχίο για να μην την πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Αυτό το ψέμα στέρησε από το ιατρικό προσωπικό την κρίσιμη πληροφορία για τη χρήση κοκαΐνης, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης στα πρώτα, κρίσιμα λεπτά.

Η «μάχη των Επειγόντων» και η συνεχής Κάρπα



Η μεταφορά στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας έγινε με τη μέγιστη ταχύτητα. Στις 04:45, η Μυρτώ παραδόθηκε στα Επείγοντα σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Εκεί, την ανέλαβαν ο καρδιολόγος και η αναισθησιολόγος, οι οποίοι ξεκίνησαν μια εξαντλητική προσπάθεια ανάνηψης. Η κατάθεση της ιατρού είναι αποκαλυπτική για την ένταση της στιγμής: «Έγινε αμέσως διασωλήνωση και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με συνεχή χορήγηση αδρεναλίνης και χρήση απινιδωτή». Για 45 ολόκληρα λεπτά, οι γιατροί πραγματοποιούσαν μαλάξεις και χορηγούσαν φάρμακα, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Το μοιραίο τέλος και η ιατροδικαστική εξέταση



Παρά τις ηρωικές προσπάθειες του προσωπικού, η καρδιά της 19χρονης δεν επανήλθε ποτέ. Στις 05:45 διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της. Η ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε έδειξε «έντονο πνευμονικό οίδημα», εύρημα που συνδέεται άμεσα με την τοξική επίδραση των ουσιών. Όπως σημειώνεται στη δικογραφία, η εγκληματική καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ —αφού προηγήθηκε η μεταφορά της από το δωμάτιο στον δρόμο και ο καθαρισμός του χώρου— αποδείχθηκε καταλυτική, καθώςη 19χρονη έφτασε στα χέρια των γιατρών όταν πλέον ο οργανισμός της είχε εξαντλήσει κάθε απόθεμα ζωής.