Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο: Παραδέχεται τον πλειστηριασμό, «δείχνει» τον πρώην σύντροφό της

Να καθαρίσει το θέμα που έχει προκύψει με το ακίνητο που απέκτησε από πλειστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε με τον πρώην σύντροφό της, επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας» ανέφερε ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 2022 μαζί με τον τότε σύντροφό της στον χώρο του real estate, με αρχική συνεισφορά ενός ακινήτου από τον καθένα. Σύμφωνα με την ίδια, η αγορά ενός τρίτου ακινήτου προς ανακαίνιση έγινε σε φάση που η ίδια είχε αποστασιοποιηθεί από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Με καθυστέρηση η πρώτη ανακοίνωση

Με καθυστέρηση ωστόσο, το κόμμα της κ. Καρυστιανού εξέδωσε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για το θέα γνωστοποιώντας ότι η αγορά της γκαρσονιέρας πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Where About Travels», στην οποία η κ. Καρυστιανού κατέχει το 50% ως διαχειρίστρια. Το ακίνητο αποκτήθηκε μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έναντι 30.457 ευρώ, ποσού χαμηλότερου από την αντικειμενική αξία, με πρωτοβουλία -όπως υποστηρίζει το κόμμα- του πρώην συντρόφου της.

Επικαλείται τους ισολογισμούς της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο κύκλος εργασιών για το 2023 και το 2024 ήταν σχεδόν μηδενικός, καθώς τα δύο ακίνητα που απέκτησε δεν αξιοποιήθηκαν εμπορικά ούτε ενοικιάστηκαν. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για προσπάθεια σπίλωσης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης, σημειώνοντας ότι η αγορά έγινε έξι μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, περίοδο κατά την οποία η Καρυστιανού ήταν επικεντρωμένη στην υπόθεση της κόρης της.

Στην αντεπίθεση

Η κ. Καρυστιανού μάλιστα επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση καθώς η ανακοίνωση... προτρέπει τα ΜΜΕ να κάνουν αντίστοιχη έρευνα για αγορές ακινήτων από πολιτικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τα «Πόθεν Έσχες» του 2025 για χρήση του 2024, ξεπέρασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευση των κεφαλαίων.