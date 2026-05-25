Η Καρυστιανού θα απαντάει στα κανάλια; ( η μόνο στον Λιάγκα)

Πέρασε και το ερυθρόλευκο Σαββατοκύριακο και δεν «μιλήσαμε» για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τη διαρροή που έκανε σχετικά με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Και μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας να «διαβάζει βουλωμένο γράμμα» όπως απέδειξε με την περίπτωση Κασσελάκη, οφείλω όμως να καταθέσω τον εξής προβληματισμό:

Πότε πρόλαβε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να αποκτήσει «κύκλους» που απαντούν σε κανάλια και δημοσιογράφους;

Εδώ καλά-καλά δε μπορεί να συντονιστεί για να κατεβάσει τις υπογραφές στον Άρειο Πάγο. Απέκτησε «κύκλους» μετά από μια εκδήλωση που στήθηκε «στα γόνατα»;

Εδώ υπάρχει σίγουρα «δάκτυλος» Θανάση Αυγερινού. Γιατί άλλος που να ξέρει για «κύκλους» κτλ σε πολιτικό κόμμα, σίγουρα δεν υπάρχει στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Οπότε ας κάνουμε μια λογική υπόθεση:

Ο Λιάγκας σχολιάζει- καθημερινά - την Καρυστιανού (για να φτιάξει και τα νούμερα) και ο Αυγερινός, ο Θανάσης, ανοίγει μανιέρα και απαντά σε όλα τα κανάλια και τις εκπομπές που διατυπώνουν ερωτήματα ή αιχμές για το νέο κόμμα.

Κάπως σαν ΣΥΡΙΖΑ του '15 να θυμίζει όλο αυτό.